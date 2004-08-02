电吹风 HP4840/00
具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风
这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风
这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势
具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风
这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风
这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势
具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风
设计精巧
两档灵活设定，呵护式地吹干头发
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。
造型集风嘴用于满足基本的干发需要和引导气流
造型集风嘴用于满足基本的干发需要，并可在使用发梳定型时引导气流。
技术规格
-
技术规格
- 电压
-
110V，220V，230-240V
伏
- 功率
-
1000
瓦
- 美发造型器外壳材料
-
ABS
-
联保
- 替换
-
Y
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。