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电吹风

HP4840/00
  • 具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风 具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风 具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风
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    电吹风

    HP4840/00

    具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风

    这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势

    电吹风

    具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风

    这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势

    具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风

    这款 Compact 小型电吹风设计简洁、小巧、时尚，能够满足您的所有吹发需要。由于采用中央开关设计，左、右手使用同样的方便自如。 查看所有优势

    电吹风

    具有两档热力/风速设定的 1000 瓦电吹风

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      造型集风嘴用于满足基本的干发需要和引导气流

      造型集风嘴用于满足基本的干发需要，并可在使用发梳定型时引导气流。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        110V，220V，230-240V  伏
        功率
        1000  瓦
        美发造型器外壳材料
        ABS

      • 联保

        替换
        Y

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