电吹风 HP4859
恒温护发超静音 1500
本款全新的飞利浦美发电吹风经特别设计，能切实满足您的个人需求。恒温护发电吹风采用了创新的 Thermoflow 系统，可利用更多空气，产生更少热量。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥169.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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技术规格
-
技术规格
- 瓦特
-
1500
瓦
- 电线长度
-
1.8
米
- 颜色/表面
-
金米色
- 外壳材料
-
PC
-
联保
- 替换
-
是
-
功能
- 可折叠手柄
-
是
- 2 档热力/风速设置
-
是
- 功能
-
是
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