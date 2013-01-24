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电吹风

HP4883/00
  • 根据您自己的方式来吹干、定型和设计秀发 根据您自己的方式来吹干、定型和设计秀发 根据您自己的方式来吹干、定型和设计秀发
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    电吹风

    HP4883/00

    根据您自己的方式来吹干、定型和设计秀发

    使用 JetSet Control ION，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2000 瓦专业吹风动力、负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥350.00

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      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

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      护发冷风喷出能帮您塑造发型

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      专业级 2000 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈卷发

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      1.8 米电源线

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      涡轮增压可加快干发速度，无需额外热力

      独特的涡轮增压功能利用强风快速吹干秀发，无需额外热力，有效呵护您的秀发。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        功率
        2000  瓦
        美发造型器外壳材料
        ABS
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        高光黑和霜银色铬合金零件

      • 联保

        替换

      • 重量和尺寸

        净产品重量（含附件）
        735  克
        包装盒尺寸
        229x114x267  毫米
        彩盒重量（含产品）
        887  克
        小包装盒尺寸
        470x359x283  毫米
        小包装盒重量
        5920  克
        小包装盒中的彩盒数
        6

      • 托盘

        托盘数量
        144  件
        每一层的小包装盒数
        4
        层数
        6

      • 物流数据

        12NC code
        884488300000
        EAN F-box
        请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
        EAN A-box
        请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
        原产地
        PRC

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