根据您自己的方式来吹干、定型和设计秀发
使用 JetSet Control ION，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2000 瓦专业吹风动力、负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
负离子养护即刻修护您的秀发。带电负离子可以消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
独特的涡轮增压功能利用强风快速吹干秀发，无需额外热力，有效呵护您的秀发。
技术规格
联保
重量和尺寸
托盘
物流数据
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