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SalonShine

电吹风

HP4885
  • 57°C 恒温护发 57°C 恒温护发 57°C 恒温护发
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    SalonShine 电吹风

    HP4885

    57°C 恒温护发

    SalonShine 电吹风在保护头发的前提下，带给您专业的吹干效果。恒温护发功能可保持 57ºC 的恒定护发温度，在吹干时有效呵护头发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00
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    SalonShine 电吹风

    57°C 恒温护发

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    57°C 恒温护发

    SalonShine 电吹风在保护头发的前提下，带给您专业的吹干效果。恒温护发功能可保持 57ºC 的恒定护发温度，在吹干时有效呵护头发。 查看所有优势

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      57°C 恒温护发

      SalonShine

      • 1200 瓦
      • 梳型扩散风嘴
      • 冷风定型
      1200 瓦轻柔吹干，打造靓丽发型

      1200 瓦轻柔吹干，打造靓丽发型

      此款 1200 瓦的电吹风可产生至佳气流，吹干同时呵护头发，让您每天拥有靓丽秀发。

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。

      窄长的集风嘴产生集中气流

      窄长的集风嘴产生集中气流

      吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以十分均匀地分布热量，防止热点损伤秀发，从而可多加一层保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      57°C 恒温护发

      57°C 恒温护发

      作为内置的护发功能，恒温护发可一直保持 57°C 的护发温度，让您在快速吹干秀发的同时避免过干，从而保持头发的天然水分，令秀发更柔亮、更健康。

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

      护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

      冷风设定柔和吹干秀发

      冷风设定柔和吹干秀发

      冷风设定可设置低温柔和吹干，尽可能降低对头发的损害。此功能适合所有发质，尤其是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。

      可折叠手柄，便于携带

      可折叠手柄，便于携带

      这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      梳型扩散风嘴，造型更轻松

      梳型扩散风嘴可让秀发加倍顺滑，分开秀发以轻松完成造型，同时可快速吹干您的秀发。扩散风嘴与发梳合二为一，令秀发更蓬松、更丰盈，爽滑靓丽。

      技术规格

      • 联保

        替换
        Y

      • 托盘

        托盘尺寸
        1200x800x2048  毫米
        托盘数量
        256  件
        层数
        8
        每一层的小包装盒数
        4

      • 物流信息

        CTV 码
        8844-885-00
        EAN
        Y
        原产地
        中国

      • 彩盒重量和尺寸

        净产品尺寸（不含附件）
        151x77x236  毫米
        净产品重量（含附件）
        429  克
        包装盒尺寸
        258x94x218  毫米
        彩盒容量（立方厘米）
        5287
        彩盒重量（含产品）
        576  克

      • 小包装盒重量和尺寸

        小包装盒尺寸
        530x394x238  毫米
        小包装盒容量（立方厘米）
        49699
        小包装盒重量（包括产品）
        5408  克
        小包装盒中的彩盒数
        8

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        功率
        1200  瓦
        外壳材料
        ABS
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        淡粉和棉花白相间

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