此款 1200 瓦的电吹风可产生至佳气流，吹干同时呵护头发，让您每天拥有靓丽秀发。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以十分均匀地分布热量，防止热点损伤秀发，从而可多加一层保护，让您的秀发更健康、更亮泽。
作为内置的护发功能，恒温护发可一直保持 57°C 的护发温度，让您在快速吹干秀发的同时避免过干，从而保持头发的天然水分，令秀发更柔亮、更健康。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
冷风设定可设置低温柔和吹干，尽可能降低对头发的损害。此功能适合所有发质，尤其是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
梳型扩散风嘴可让秀发加倍顺滑，分开秀发以轻松完成造型，同时可快速吹干您的秀发。扩散风嘴与发梳合二为一，令秀发更蓬松、更丰盈，爽滑靓丽。
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