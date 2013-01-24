这款 2000 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您更快、更轻松地吹干秀发，轻松造型。
轻松调到需要的风速和热力，随时打造完美的发型效果。九种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，实现精确、个性化的造型效果。
这款电动机特别为专业市场开发，优点众多。最重要的是，它的使用寿命比一般电动机长，可使电吹风的使用寿命延长 50%。其次，它的气流非常强劲，可以快速、有效地吹干您的秀发。
随附的陶瓷元件可以防止过分干发。它可发出红外线热量，温和热力有助于防止过分干发而又不会影响速度和效果。
负离子养护即刻修护您的秀发。带电负离子可以消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
柔软、防滑脱的把手采用人体工程学设计，经专业人士测试，易携带、具有专业水准。
集风嘴通过超窄出风口将气流集中吹到头发上的特定部分，精确塑造、修饰您的发型，让您的秀发散发动人光彩。
梳形扩散风嘴可以快速、均匀吹干秀发，减少卷曲，让秀发更丰盈。扩散风嘴表面是高品质的陶瓷涂层，有助于呵护您的秀发，让秀发柔顺亮泽，最适合打造健康的卷发和富有弹性的发型。
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