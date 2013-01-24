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SalonPro AC

电吹风

HP4892/00
  • 专业级家用电吹风 专业级家用电吹风 专业级家用电吹风
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    SalonPro AC 电吹风

    HP4892/00

    专业级家用电吹风

    希望像专业美发师一样吹干头发？如果您想用电吹风重塑专业发型，具有 2100 瓦超强吹风动力的 SalonPro 正是您所寻找的。 查看所有优势

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      九档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

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      轻松调到需要的风速和热力，随时打造完美的发型效果。九种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，实现精确、个性化的造型效果。

      专业级交流电动机，使用寿命延长 50%

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      这款电动机特别为专业市场开发，优点众多。最重要的是，它的使用寿命比一般电动机长，可使电吹风的使用寿命延长 50%。其次，它的气流非常强劲，可以快速、有效地吹干您的秀发。

      陶瓷元件，令秀发更柔顺

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      随附的陶瓷元件可以防止过分干发。它可发出红外线热量，温和热力有助于防止过分干发而又不会影响速度和效果。

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

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      负离子养护即刻修护您的秀发。带电负离子可以消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

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      护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

      使用方便的软质把手

      使用方便的软质把手

      柔软、防滑脱的把手采用人体工程学设计，经专业人士测试，易携带、具有专业水准。

      超窄集风嘴可实现精确定型

      集风嘴通过超窄出风口将气流集中吹到头发上的特定部分，精确塑造、修饰您的发型，让您的秀发散发动人光彩。

      陶瓷梳形扩散风嘴为您带来更多呵护，令秀发更丰盈

      梳形扩散风嘴可以快速、均匀吹干秀发，减少卷曲，让秀发更丰盈。扩散风嘴表面是高品质的陶瓷涂层，有助于呵护您的秀发，让秀发柔顺亮泽，最适合打造健康的卷发和富有弹性的发型。

      技术规格

      • 托盘

        托盘尺寸
        1200 x 800  毫米
        托盘数量
        126  件
        层数
        7
        每一层的小包装盒数
        3

      • 彩盒重量和尺寸

        净产品尺寸（不含附件）
        284 x 85 x 235  毫米
        净产品重量（含附件）
        1128  克
        包装盒尺寸
        310（高）x 120（阔）x 240（深）  毫米
        彩盒重量（含产品）
        1580  克
        彩盒容量
        8928  cm³

      • 小包装盒重量和尺寸

        小包装盒尺寸
        632 x 375 x 257  毫米
        小包装盒重量（包括产品）
        10430  克
        小包装盒中的彩盒数
        6
        小包装盒容量
        60909  cm³

      • 技术规格

        瓦特
        1800  瓦
        频率
        50/60  赫兹
        电压
        220-240 AC  伏

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