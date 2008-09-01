SalonDry 电吹风
随时随地获得出众效果
出门不能没有这款电吹风。SalonDry Travel 电吹风体积小巧，放在各种旅行包里不占空间。其采用折叠式设计，使用方便，更具有 1600 瓦吹风动力，出门时绝不能把它落下。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥199.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时随地获得出众效果
SalonDry Travel 电吹风
1600 瓦轻柔吹干
这款 1600 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
三档灵活设定，控制更到位
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。
可折叠手柄，便于携带
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
护发冷风喷出能帮您塑造发型
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
窄长的集风嘴产生集中气流
电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
附送旅行软袋
这款电吹风具有旅行时使用的旅行软袋。时尚的软袋设计用于容放电吹风及其它附件，防止出现损坏。
技术规格
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技术规格
- 电压
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110-127/220-240
伏
- 颜色/表面
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多种
- 功率
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1200-1600/1350-1600
瓦
- 额定功率
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中国：1350 瓦
- 电线长度
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1.8
米
- 额定功率
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1600
瓦
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功能
- 可折叠手柄
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是
- 功能
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是
- 双电压
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是
- 挂环
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是
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服务
- 2 年保修
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是
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