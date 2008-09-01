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    SalonDry 电吹风

    HP4940/00

    随时随地获得出众效果

    出门不能没有这款电吹风。SalonDry Travel 电吹风体积小巧，放在各种旅行包里不占空间。其采用折叠式设计，使用方便，更具有 1600 瓦吹风动力，出门时绝不能把它落下。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    SalonDry 电吹风

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    随时随地获得出众效果

    SalonDry Travel 电吹风

    • 1600 瓦
    • 可折叠
    • 全球电压
    • 旅行软袋
    1600 瓦轻柔吹干

    1600 瓦轻柔吹干

    这款 1600 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

    三档灵活设定，控制更到位

    三档灵活设定，控制更到位

    轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。

    可折叠手柄，便于携带

    可折叠手柄，便于携带

    这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

    护发冷风喷出能帮您塑造发型

    护发冷风喷出能帮您塑造发型

    护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

    窄长的集风嘴产生集中气流

    窄长的集风嘴产生集中气流

    电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

    双电压选择，方便全球使用

    双电压选择，方便全球使用

    1.8 米电源线

    1.8 米电源线

    附送旅行软袋

    这款电吹风具有旅行时使用的旅行软袋。时尚的软袋设计用于容放电吹风及其它附件，防止出现损坏。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      110-127/220-240  伏
      颜色/表面
      多种
      功率
      1200-1600/1350-1600  瓦
      额定功率
      中国：1350 瓦
      电线长度
      1.8  米
      额定功率
      1600  瓦

    • 功能

      可折叠手柄
      功能
      双电压
      挂环

    • 服务

      2 年保修

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