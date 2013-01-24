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SalonDry

电吹风

HP4988/00
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    SalonDry 电吹风

    HP4988/00

    随时随地获得出众效果

    出门不能没有这款电吹风。SalonDry Travel 体积小巧，放在各种旅行包里不占空间。它采用折叠式设计，使用方便，更具有 1400 瓦吹风动力，出门时绝不能把它落下。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00
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      随时随地获得出众效果

      SalonDry Travel 电吹风

      • 1350 瓦
      • 可折叠
      • 双电压
      三档灵活设定，控制更到位

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      轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。

      可折叠手柄，便于携带

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      护发冷风喷出能帮您塑造发型

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      附送旅行软袋

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      这款电吹风具有旅行时使用的旅行软袋。时尚的软袋设计用于容放电吹风及其它附件，防止出现损坏。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

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      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      窄长的集风嘴产生集中气流

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      双电压选择，方便全球使用

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      1.8 米电源线

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      技术规格

      • 技术规格

        电压
        110-127/220-240  伏
        额定功率
        1350  瓦
        功率
        1200-1600/1350-1600  瓦
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        白色

      • 功能

        可折叠手柄
        功能
        双电压
        挂环

      • 服务

        2 年保修

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