随时随地获得出众效果
出门不能没有这款电吹风。SalonDry Travel 体积小巧，放在各种旅行包里不占空间。它采用折叠式设计，使用方便，更具有 1400 瓦吹风动力，出门时绝不能把它落下。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
这款电吹风具有旅行时使用的旅行软袋。时尚的软袋设计用于容放电吹风及其它附件，防止出现损坏。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
技术规格
功能
服务