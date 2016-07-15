SatinShave Essential 干湿两用电动剃毛刀
安全轻松剃毛
借助这款多功能剃毛器，您可以快速、轻松且安全地剃除全身各部位的多余毛发。小巧的剃毛刀头，能够在快速剃毛的同时呵护您的肌肤。每次用后都能感觉到肌肤的柔嫩光滑！ 查看所有优势
官方建议零售价: ￥149.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
SatinShave Essential 干湿两用电动剃毛刀
安全剃毛系统，提供理想皮肤保护
轻柔小号剃毛刀头有效呵护皮肤，令皮肤光滑柔软
轮廓清晰，符合人体工程学手柄
带来轻松而舒适的操作体验
干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用
防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。
技术规格
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附件
- 清洁刷
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是
- 2 节 AA 电池
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是
- 旅行保护盖
-
是
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技术规格
- 电压
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2x 1.5
伏
- 剃毛刀网的个数
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1
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操作简易
- 手柄
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人体工学
- 无线设计
-
是
- 干湿两用
-
是
-
性能
- 剃毛刀头
-
单刀网剃须刀
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