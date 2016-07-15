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    SatinShave Essential 干湿两用电动剃毛刀

    HP6341/00

    安全轻松剃毛

    借助这款多功能剃毛器，您可以快速、轻松且安全地剃除全身各部位的多余毛发。小巧的剃毛刀头，能够在快速剃毛的同时呵护您的肌肤。每次用后都能感觉到肌肤的柔嫩光滑！

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    官方建议零售价: ￥149.00

    SatinShave Essential 干湿两用电动剃毛刀

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    安全剃毛系统，提供理想皮肤保护

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    轻柔小号剃毛刀头有效呵护皮肤，令皮肤光滑柔软

    轮廓清晰，符合人体工程学手柄

    轮廓清晰，符合人体工程学手柄

    带来轻松而舒适的操作体验

    干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。

    干电池供电

    干电池供电

    无线设计，随时随地方便使用。

    技术规格

    • 附件

      清洁刷
      2 节 AA 电池
      旅行保护盖

    • 技术规格

      电压
      2x 1.5  伏
      剃毛刀网的个数
      1

    • 操作简易

      手柄
      人体工学
      无线设计
      干湿两用

    • 性能

      剃毛刀头
      单刀网剃须刀

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