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Satinelle

脱毛器

HP6409/03
  • Satinelle Soft 美容脱毛器 Satinelle Soft 美容脱毛器 Satinelle Soft 美容脱毛器
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    Satinelle 脱毛器

    HP6409/03

    Satinelle Soft 美容脱毛器

    这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。

    官方建议零售价: ￥525.00
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      带有旋转式按摩系统的美容脱毛器

      旋转按摩系统

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      旋转式按摩系统能让您的皮肤彻底放松，缓解脱毛时的不适感。并且可拆卸，易于清洗。

      独特的飞利浦美容脱毛器

      独特的飞利浦美容脱毛器

      独特的飞利浦美容脱毛器能够将毛发彻底拔除，保持皮肤数周光滑无短茬。重新长出来的毛发既柔软又纤细。

      另附剃毛刀头

      另附剃毛刀头

      附送旅行盒

      这款电吹风具有旅行时使用的旅行软袋。时尚的软袋设计用于容放电吹风及其它附件，防止出现损坏。

      去死皮沐浴球，防止毛发向内生长

      Satinelle Massage 美容脱毛器附带有去死皮沐浴球，可在沐浴时使用。使用去死皮沐浴球可为腿部做好脱毛的准备。经常使用即能保持腿部光滑如丝，不但可以防止重新长出的毛发长在皮下（毛发向内生长），还能让您的肌肤更细腻、更有光泽。

      技术规格

      • 物流信息

        托盘数量（欧盟）
        60  件
        托盘数量（英国）
        75  件
        托盘大小（欧盟）
        113.3 x 120 x 80  厘米
        托盘大小（英国）
        113.3 x 120 x 100  厘米

      • 附件

        敏感区域保护盖
        适用于敏感部位
        可拆卸式剃毛刀头
        用于轻柔地剃毛
        去死皮附件
        减少向内生长的毛发
        清洁刷
        便于清洁
        豪华存储袋
        便于存储和保护

      • 功能

        旋转按摩系统
        Y
        金属脱毛器
        Y
        2 档速度选择
        Y

      • 技术规格

        电源
        交流电（电源式）
        电压
        Y
        马达
        直流电-马达 14 伏
        功耗
        3  瓦
        夹轮数量
        21
        触点数
        20
        速度 1：拉拔次数/秒
        600
        速度 2：拉拔次数/秒
        733
        速度 1 RPM
        最少 1800 次
        速度 2 RPM
        最少 2200 次

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        232 x 175 x 75（高x阔x深）  毫米
        包装盒重量
        679.8  克
        小包装盒尺寸
        247 x 200 x 400（高x阔x深）  毫米
        小包装盒重量
        3633  克
        每个小包装盒中的数量
        5  件

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