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    Satinelle Essential 小巧脱毛器

    HP6420/00

    轻松脱毛

    使用 Philips Satinelle 让肌肤持久顺滑。轻柔剃除短至 0.5 毫米（从根部算起）的毛发。符合人体工程学的手柄和有线设计实现轻松脱毛。水洗刀头，确保卫生条件最佳。

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    官方建议零售价: ￥319.00

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    • 人体工程学手柄

    技术规格

    • 技术数据

      拉拔次数/秒。速度 1
      600
      电压适配器
      13 伏 / 400 毫安
      电压设备
      13 伏

    • 附件

      清洁刷

    • 功率

      电压
      13  伏

    • 功能

      速度设置
      2 种设置

    • 服务

      保修
      2 年保修

    • 操作简易

      手柄
      人体工学
      可水洗的脱毛刀头

    • 性能

      脱毛夹轮
      轻柔脱毛夹轮
      脱毛器
      出众的美容脱毛器

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