Satinelle Essential 小巧脱毛器
轻松脱毛
使用 Philips Satinelle 让肌肤持久顺滑。轻柔剃除短至 0.5 毫米（从根部算起）的毛发。符合人体工程学的手柄和有线设计实现轻松脱毛。水洗刀头，确保卫生条件最佳。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥319.00
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Satinelle Essential 小巧脱毛器
技术规格
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技术数据
- 拉拔次数/秒。速度 1
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600
- 电压适配器
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13 伏 / 400 毫安
- 电压设备
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13 伏
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附件
- 清洁刷
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是
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功率
- 电压
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13
伏
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功能
- 速度设置
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2 种设置
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服务
- 保修
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2 年保修
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操作简易
- 手柄
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人体工学
- 可水洗的脱毛刀头
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是
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性能
- 脱毛夹轮
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轻柔脱毛夹轮
- 脱毛器
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出众的美容脱毛器
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