这款 1600 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤秀发，从而可多加一层保护，让您的秀发更健康、更亮泽。
作为内置的护发功能，恒温护发可一直保持 57°C 的护发温度，让您在快速吹干秀发的同时避免过干，从而保持头发的天然水分，令秀发更柔亮、更健康。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，特别适合打造卷发和有弹性的造型