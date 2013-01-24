主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电吹风

HP8201
查找此产品的支持
  • 专业造型，专业护理 专业造型，专业护理 专业造型，专业护理
    -{discount-value}
  • Play Pause

    电吹风

    HP8201
    查找此产品的支持

    专业造型，专业护理

    以呵护的方式为您塑造满意发型。 SalonDry Pro 可提供 1600 瓦的专业吹干动力。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥189.00
    查找相似产品

    电吹风

    专业造型，专业护理

    以呵护的方式为您塑造满意发型。 SalonDry Pro 可提供 1600 瓦的专业吹干动力。 查看所有优势

    相似产品

    See all hair-dryers

      专业造型，专业护理

      SalonShine Care 电吹风

      • SalonShine Care 电吹风
      1600 瓦轻柔吹干

      1600 瓦轻柔吹干

      这款 1600 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤秀发，从而可多加一层保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      57°C 恒温护发

      57°C 恒温护发

      作为内置的护发功能，恒温护发可一直保持 57°C 的护发温度，让您在快速吹干秀发的同时避免过干，从而保持头发的天然水分，令秀发更柔亮、更健康。

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。

      可折叠手柄，便于携带

      可折叠手柄，便于携带

      这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

      外形小巧，便于操作

      外形小巧，便于操作

      本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      窄长的集风嘴产生集中气流

      窄长的集风嘴产生集中气流

      吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

      梳形扩散风嘴可增加丰盈效果，打造富有弹性的卷发

      梳形扩散风嘴可增加丰盈效果，打造富有弹性的卷发

      梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，特别适合打造卷发和有弹性的造型

      专为亚洲人设计

      专为亚洲人设计

      冷风喷出钮可令秀发富有光泽，同时让秀发定型

      冷风喷出钮可令秀发富有光泽，同时让秀发定型

      1.8 米电源线增加使用灵活性

      1.8 米电源线增加使用灵活性

      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        1600  瓦
        电线长度
        1.8  米

      • 功能

        功能
        可折叠手柄
        挂环

      • 服务

        2 年保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • *EHD+ - 热量均衡分布技术