主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电吹风

HP8270/00
查找此产品的支持
  • 创新智能感应系统，吹发更健康 创新智能感应系统，吹发更健康 创新智能感应系统，吹发更健康
    -{discount-value}

    电吹风

    HP8270/00
    查找此产品的支持

    创新智能感应系统，吹发更健康

    飞利浦 ActiveCare 电吹风配备了独特的 TempPrecision™ 智能感应技术，它能够测量头发的温度并可在头发吹干后自动切换到低温。让秀发时刻保持健康滋润。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00
    查找相似产品

    电吹风

    创新智能感应系统，吹发更健康

    飞利浦 ActiveCare 电吹风配备了独特的 TempPrecision™ 智能感应技术，它能够测量头发的温度并可在头发吹干后自动切换到低温。让秀发时刻保持健康滋润。 查看所有优势

    相似产品

    See all hair-dryers

      创新智能感应系统，吹发更健康

      精心吹干头发

      • 2200 瓦
      • TempPrecision 智能感应装置
      • 莹亮负离子
      • 6 档风速/温度设定
      采用 TempPrecision 技术，100% 保护，绝不让头发过于干燥

      采用 TempPrecision 技术，100% 保护，绝不让头发过于干燥

      独有的 TempPrecision™ 智能感应技术有效保护头发和头皮，在干发的同时，可以自动感应头发温度；干发后，将自动调节吹风温度，以锁住健康秀发所需的水分，秀发更显亮泽。同时，吹风机顶部 LED 开关指示装置，让您一目了然。

      负离子养护带来更多护理，令秀发健康亮泽、顺滑无比

      负离子养护带来更多护理，令秀发健康亮泽、顺滑无比

      负离子养护可实现防静电干燥。带电负离子可以消除静电秀发，养护秀发，去处毛燥，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      陶瓷涂层带来更多护理，可发出远红外热量

      陶瓷涂层带来更多护理，可发出远红外热量

      陶瓷涂层可发出远红外热量，该温和热力帮助吹干内层头发，从而防止头发过干发，而在干发的同时又不会影响速度和效果。

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。

      梳形扩散风嘴可增加丰盈效果，打造富有弹性的卷发

      梳形扩散风嘴可增加丰盈效果，打造富有弹性的卷发

      梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，特别适合打造卷发和有弹性的造型

      纤巧美发造型集风嘴，带给您完美的造型效果

      纤巧美发造型集风嘴，带给您完美的造型效果

      纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的完美造型。

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

      护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

      可拆卸过滤网，避免拉扯头发

      可拆卸过滤网，避免拉扯头发

      本电吹风背面的过滤网可卸下来进行清洗。它还可防止电吹风内积聚头发。请定期拆卸并清洗过滤网，以防头发积聚。

      专业级 2200 瓦为您带来一流的造型效果

      专业级 2200 瓦为您带来一流的造型效果

      专业级 2200 瓦为您带来一流的造型效果

      技术规格

      • 技术规格

        瓦特
        2200  瓦
        电线长度
        2.5  米
        颜色/表面
        白色和金色
        马达
        直流
        电压
        220-240  伏

      • 功能

        功能
        双电压
        陶瓷涂层
        负离子养护
        挂环

      • 服务

        2 年保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项