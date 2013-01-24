创新智能感应系统，吹发更健康
飞利浦 ActiveCare 电吹风配备了独特的 TempPrecision™ 智能感应技术，它能够测量头发的温度并可在头发吹干后自动切换到低温。让秀发时刻保持健康滋润。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
创新智能感应系统，吹发更健康
飞利浦 ActiveCare 电吹风配备了独特的 TempPrecision™ 智能感应技术，它能够测量头发的温度并可在头发吹干后自动切换到低温。让秀发时刻保持健康滋润。 查看所有优势
独有的 TempPrecision™ 智能感应技术有效保护头发和头皮，在干发的同时，可以自动感应头发温度；干发后，将自动调节吹风温度，以锁住健康秀发所需的水分，秀发更显亮泽。同时，吹风机顶部 LED 开关指示装置，让您一目了然。
负离子养护可实现防静电干燥。带电负离子可以消除静电秀发，养护秀发，去处毛燥，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
陶瓷涂层可发出远红外热量，该温和热力帮助吹干内层头发，从而防止头发过干发，而在干发的同时又不会影响速度和效果。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，特别适合打造卷发和有弹性的造型
纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的完美造型。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
本电吹风背面的过滤网可卸下来进行清洗。它还可防止电吹风内积聚头发。请定期拆卸并清洗过滤网，以防头发积聚。
专业级 2200 瓦为您带来一流的造型效果
技术规格
功能
服务