Moisture Protect 电吹风
保持您秀发的自然水润
智能水润传感器采用红外技术对您的秀发进行分析，调节温度以保持自然水润。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
创新传感器实现完美热量控制
智能水润传感器可测量头发温度并自动在头发吹干后降低温度，以防止头发过热。
防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发
带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果
可轻松调节，自如掌控完美的造型。
冷风帮助定型
使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
过热保护
恒温护发可提供最佳的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得最佳效果的同时得到呵护。
技术规格
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附件
- 集风嘴
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扩散型风嘴
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技术规格
- 电线长度
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2.5 米
- 额定功率
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2100-2300 瓦
瓦
- 电压
-
220-240 V
- 马达
-
直流
- 双电压
-
否
-
功能
- 6 档温度设定
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Y
- 冷风喷出钮
-
是
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
护发科技
- 莹亮负离子
-
是
- 智能水润技术
-
是
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