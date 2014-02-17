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    Moisture Protect 电吹风

    HP8280/03

    保持您秀发的自然水润

    智能水润传感器采用红外技术对您的秀发进行分析，调节温度以保持自然水润。

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    Moisture Protect 电吹风

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    保持您秀发的自然水润

    健康亮泽

    • 智能水润
    • 2300 瓦
    • 负离子
    创新传感器实现完美热量控制

    创新传感器实现完美热量控制

    智能水润传感器可测量头发温度并自动在头发吹干后降低温度，以防止头发过热。

    防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

    防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

    带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

    六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

    六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

    可轻松调节，自如掌控完美的造型。

    冷风帮助定型

    冷风帮助定型

    使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

    过热保护

    恒温护发可提供最佳的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得最佳效果的同时得到呵护。

    技术规格

    • 附件

      集风嘴
      扩散型风嘴

    • 技术规格

      电线长度
      2.5 米
      额定功率
      2100-2300 瓦  瓦
      电压
      220-240 V
      马达
      直流
      双电压

    • 功能

      6 档温度设定
      Y
      冷风喷出钮

    • 服务

      2 年全球保修

    • 护发科技

      莹亮负离子
      智能水润技术

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