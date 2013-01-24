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ProCare Auto Curler

自动卷发器

HPS940/00
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    ProCare Auto Curler 自动卷发器

    HPS940/00
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    专业自动卷发器打造极致卷发

    飞利浦 ProCare 自动卷发器可自动打造极致卷发。专业无刷马达和钛金陶瓷加热卷棒可自动缠绕、加热和定型秀发，让您时刻拥有完美卷发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00
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      专业自动卷发器打造极致卷发

      具有无刷马达和钛金陶瓷涂层卷棒

      • 钛金陶瓷涂层卷棒
      • 无刷马达
      • 3 档热力和时间设置
      • 沙龙级造型效果
      专业自动卷发器打造极致卷发

      专业自动卷发器打造极致卷发

      飞利浦 ProCare 自动卷发器可将头发缠绕至加热卷棒上，松开按钮即可获得完美卷发。

      钛金陶瓷涂层卷棒

      钛金陶瓷涂层卷棒

      专业级钛金卷棒可实现快速卷发造型，移动更顺滑，打造闪亮秀发。卷发棒的钛金陶瓷涂层将出众的导热性与超光滑表面完美结合，旨在打造完美卷发。

      专业无刷马达

      专业无刷马达

      耐用的专业无刷马达可按不同方向打造卷发。使用完美极致的右侧和左侧卷发功能以实现完全对称的卷发效果。您也可以使用自动卷发功能来实现右侧与左侧卷发的混合风格，打造无比自然的卷发造型。

      3 档热力及 3 档定时器设置，打造各种发型

      3 档热力及 3 档定时器设置，打造各种发型

      3 档温度设置 (170°C - 190°C - 210°C )和 3 种定时器设置（12 秒 - 10 秒 - 8 秒）将帮助您根据不同的发型，实现从蓬松到紧致卷发的良好效果。例如，高温设置配合额外的卷发时间将使卷发更紧致 - 非常适合较浓密的头发。而低温设置与较短的卷发时间相结合，最适宜于需要额外护理的头发。

      30 秒快速加热

      30 秒快速加热

      高性能加热器，只需 30 秒即可实现快速加热。

      沙龙级 2.0 米旋转电源线

      沙龙级 2.0 米旋转电源线

      沙龙级 2.0 米电源线可确保使用灵活和操作简便。这款由沙龙推荐的电源线可让您随心所欲地使用飞利浦 ProCare 自动卷发器，帮助您打造理想造型。

      3 种可调节卷发方向

      3 种可调节卷发方向

      3 种可调节卷发方向（左、右和自动）为日常卷发添加更多创意。右卷、左卷 - 这样，您就可以完美对称地向每一侧卷曲 - 或自动卷，左右两侧随意卷曲，形成完全自然的造型。

      轻松打造后脑处卷发

      飞利浦 ProCare 自动卷发器采用符合人体工程学的敏感设计，可在头部的任何位置、甚至是后脑处轻松打造完美极致卷发。

      防热造型

      我们新改进的卷发室意味着在造型期间不会发烫。与传统卷发器不同的是，由于我们巧妙的设计，只有要烫卷的头发才会受热，其他地方完全不受热，因此永远不会烫到您的手指。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        110-240  伏
        温度设置
        210°C - 190°C - 170°C
        加热时间
        < 30 秒钟
        电线长度
        2.0  米
        最高温度
        210  °C
        马达
        无刷马达
        3 种卷发方向
        右 - 交替 - 左
        时间设置
        8 秒 - 10 秒 - 12 秒

      • 服务

        2 年全球保修

      • 功能

        绕线装置
        钛金陶瓷涂层
        自动关熄功能
        60 分钟后
        表示卷发准备就绪的蜂鸣音
        挂环

      • 附件

        卷发棒清洁附件
        分缕附件

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