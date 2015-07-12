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    ProCare Auto Curler 自动卷发器

    HPS940/00

    专业自动卷发器打造极致卷发

    飞利浦 ProCare 自动卷发器可自动打造极致卷发。专业无刷马达和钛金陶瓷加热卷棒可自动缠绕、加热和定型秀发，让您时刻拥有完美卷发。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    ProCare Auto Curler 自动卷发器

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    专业自动卷发器打造极致卷发

    具有无刷马达和钛金陶瓷涂层卷棒

    • 钛金陶瓷涂层卷棒
    • 无刷马达
    • 3 档热力和时间设置
    • 沙龙级造型效果
    专业自动卷发器打造极致卷发

    专业自动卷发器打造极致卷发

    飞利浦 ProCare 自动卷发器可将头发缠绕至加热卷棒上，松开按钮即可获得完美卷发。

    钛金陶瓷涂层卷棒

    钛金陶瓷涂层卷棒

    专业级钛金卷棒可实现快速卷发造型，移动更顺滑，打造闪亮秀发。卷发棒的钛金陶瓷涂层将出众的导热性与超光滑表面完美结合，旨在打造完美卷发。

    专业无刷马达

    专业无刷马达

    耐用的专业无刷马达可按不同方向打造卷发。使用完美极致的右侧和左侧卷发功能以实现完全对称的卷发效果。您也可以使用自动卷发功能来实现右侧与左侧卷发的混合风格，打造无比自然的卷发造型。

    3 档热力及 3 档定时器设置，打造各种发型

    3 档热力及 3 档定时器设置，打造各种发型

    3 档温度设置 (170°C - 190°C - 210°C )和 3 种定时器设置（12 秒 - 10 秒 - 8 秒）将帮助您根据不同的发型，实现从蓬松到紧致卷发的良好效果。例如，高温设置配合额外的卷发时间将使卷发更紧致 - 非常适合较浓密的头发。而低温设置与较短的卷发时间相结合，最适宜于需要额外护理的头发。

    30 秒快速加热

    30 秒快速加热

    高性能加热器，只需 30 秒即可实现快速加热。

    沙龙级 2.0 米旋转电源线

    沙龙级 2.0 米旋转电源线

    沙龙级 2.0 米电源线可确保使用灵活和操作简便。这款由沙龙推荐的电源线可让您随心所欲地使用飞利浦 ProCare 自动卷发器，帮助您打造理想造型。

    3 种可调节卷发方向

    3 种可调节卷发方向

    3 种可调节卷发方向（左、右和自动）为日常卷发添加更多创意。右卷、左卷 - 这样，您就可以完美对称地向每一侧卷曲 - 或自动卷，左右两侧随意卷曲，形成完全自然的造型。

    轻松打造后脑处卷发

    飞利浦 ProCare 自动卷发器采用符合人体工程学的敏感设计，可在头部的任何位置、甚至是后脑处轻松打造完美极致卷发。

    防热造型

    我们新改进的卷发室意味着在造型期间不会发烫。与传统卷发器不同的是，由于我们巧妙的设计，只有要烫卷的头发才会受热，其他地方完全不受热，因此永远不会烫到您的手指。

    技术规格

    • 附件

      卷发棒清洁附件
      分缕附件

    • 技术规格

      电线长度
      2.0  米
      电压
      110-240  伏
      最高温度
      210  °C
      加热时间
      < 30 秒
      马达
      无刷马达
      温度设置
      210°C - 190°C - 170°C
      3 种卷发方向
      右 - 交替 - 左
      时间设置
      8 秒 - 10 秒 - 12 秒

    • 功能

      自动关熄功能
      60 分钟后
      挂环
      绕线装置
      钛金陶瓷涂层
      表示卷发准备就绪的蜂鸣音

    • 服务

      2 年全球保修

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