飞利浦 ProCare 自动卷发器可将头发缠绕至加热卷棒上，松开按钮即可获得完美卷发。
专业级钛金卷棒可实现快速卷发造型，移动更顺滑，打造闪亮秀发。卷发棒的钛金陶瓷涂层将出众的导热性与超光滑表面完美结合，旨在打造完美卷发。
耐用的专业无刷马达可按不同方向打造卷发。使用完美极致的右侧和左侧卷发功能以实现完全对称的卷发效果。您也可以使用自动卷发功能来实现右侧与左侧卷发的混合风格，打造无比自然的卷发造型。
3 档温度设置 (170°C - 190°C - 210°C )和 3 种定时器设置（12 秒 - 10 秒 - 8 秒）将帮助您根据不同的发型，实现从蓬松到紧致卷发的良好效果。例如，高温设置配合额外的卷发时间将使卷发更紧致 - 非常适合较浓密的头发。而低温设置与较短的卷发时间相结合，最适宜于需要额外护理的头发。
高性能加热器，只需 30 秒即可实现快速加热。
沙龙级 2.0 米电源线可确保使用灵活和操作简便。这款由沙龙推荐的电源线可让您随心所欲地使用飞利浦 ProCare 自动卷发器，帮助您打造理想造型。
3 种可调节卷发方向（左、右和自动）为日常卷发添加更多创意。右卷、左卷 - 这样，您就可以完美对称地向每一侧卷曲 - 或自动卷，左右两侧随意卷曲，形成完全自然的造型。
飞利浦 ProCare 自动卷发器采用符合人体工程学的敏感设计，可在头部的任何位置、甚至是后脑处轻松打造完美极致卷发。
我们新改进的卷发室意味着在造型期间不会发烫。与传统卷发器不同的是，由于我们巧妙的设计，只有要烫卷的头发才会受热，其他地方完全不受热，因此永远不会烫到您的手指。
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