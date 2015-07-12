3 档热力及 3 档定时器设置，打造各种发型

3 档温度设置 (170°C - 190°C - 210°C )和 3 种定时器设置（12 秒 - 10 秒 - 8 秒）将帮助您根据不同的发型，实现从蓬松到紧致卷发的良好效果。例如，高温设置配合额外的卷发时间将使卷发更紧致 - 非常适合较浓密的头发。而低温设置与较短的卷发时间相结合，最适宜于需要额外护理的头发。