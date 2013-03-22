Daily Collection 手持式搅拌机
轻松制作健康的自制美食
飞利浦 Daily 系列手持式搅拌机结合了 550 瓦功率和特别设计的搅拌刀片、切碎器和打蛋器。搅拌清新的爽口汤水、切碎香草和搅打奶油。简单制作健康食物！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松制作健康的自制美食
制作搅拌的汤汁和碾碎的香草
- 550 瓦、金属棒
- ProMix
- 0.5 升搅拌杯、切碎器、打蛋器
- 1 种速度
2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒
飞利浦手持式搅拌机配有 2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒，便于清洁。
细柄，适合任何手形
Daily 系列手持式搅拌机配有细柄，可适合任何手形。
强劲的 550 瓦马达
强劲的 550 瓦马达，轻松对付坚硬的原料。
极佳的食物流动和搅拌性能
飞利浦 ProMix 是我们与享有盛誉的 Stutgart University 联合开发的一种出众的先进技术，采用特定的三角形创造极佳的食物流动和搅拌性能，确保更快、更一致的搅拌效果。
切碎器可切碎香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱
飞利浦手持式搅拌机具有紧凑型切碎器附件，您可以切碎香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱。
打蛋器附件用于搅打奶油、蛋黄酱等多种原料
使用飞利浦手持式搅拌机的单个打蛋器附件搅拌奶油、蛋黄酱、煎饼糊等。使您的手持式搅拌机具有多种功能和多种用途。
技术规格
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设计规格
- 外壳材料
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PP 和橡胶
- 颜色
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白色
- 刀片材质
-
不锈钢
- 搅拌棒
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金属
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附件
- 切碎器
-
紧凑型切碎器
- 搅拌杯
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0.5 升
- 打蛋器
-
是
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技术规格
- 功率
-
550
W
- 电压
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220 - 240
V
- 频率
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50/60
Hz
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普通参数
- 可分离式驱动轴
-
具有 2 个按钮
- 速度设置
-
1
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