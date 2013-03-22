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    Daily Collection 手持式搅拌机

    HR1607/00

    轻松制作健康的自制美食

    飞利浦 Daily 系列手持式搅拌机结合了 550 瓦功率和特别设计的搅拌刀片、切碎器和打蛋器。搅拌清新的爽口汤水、切碎香草和搅打奶油。简单制作健康食物！

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    Daily Collection 手持式搅拌机

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    轻松制作健康的自制美食

    制作搅拌的汤汁和碾碎的香草

    • 550 瓦、金属棒
    • ProMix
    • 0.5 升搅拌杯、切碎器、打蛋器
    • 1 种速度
    2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒

    2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒

    飞利浦手持式搅拌机配有 2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒，便于清洁。

    细柄，适合任何手形

    细柄，适合任何手形

    Daily 系列手持式搅拌机配有细柄，可适合任何手形。

    强劲的 550 瓦马达

    强劲的 550 瓦马达

    强劲的 550 瓦马达，轻松对付坚硬的原料。

    极佳的食物流动和搅拌性能

    极佳的食物流动和搅拌性能

    飞利浦 ProMix 是我们与享有盛誉的 Stutgart University 联合开发的一种出众的先进技术，采用特定的三角形创造极佳的食物流动和搅拌性能，确保更快、更一致的搅拌效果。

    切碎器可切碎香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱

    切碎器可切碎香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱

    飞利浦手持式搅拌机具有紧凑型切碎器附件，您可以切碎香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱。

    打蛋器附件用于搅打奶油、蛋黄酱等多种原料

    打蛋器附件用于搅打奶油、蛋黄酱等多种原料

    使用飞利浦手持式搅拌机的单个打蛋器附件搅拌奶油、蛋黄酱、煎饼糊等。使您的手持式搅拌机具有多种功能和多种用途。

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      PP 和橡胶
      颜色
      白色
      刀片材质
      不锈钢
      搅拌棒
      金属

    • 附件

      切碎器
      紧凑型切碎器
      搅拌杯
      0.5 升
      打蛋器

    • 技术规格

      功率
      550  W
      电压
      220 - 240  V
      频率
      50/60  Hz

    • 普通参数

      可分离式驱动轴
      具有 2 个按钮
      速度设置
      1

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