每日多种新鲜佳肴
飞利浦搅拌机是您每天享受多种美味的好帮手。您可以制作自己的新鲜果汁、搅拌自制靓汤，也可以制作营养丰富的牛奶水果冻饮。600 瓦的多倍速设置和一键式干磨器，无限想象带来无限创造。 查看所有优势
每日多种新鲜佳肴
飞利浦搅拌机是您每天享受多种美味的好帮手。您可以制作自己的新鲜果汁、搅拌自制靓汤，也可以制作营养丰富的牛奶水果冻饮。600 瓦的多倍速设置和一键式干磨器，无限想象带来无限创造。 查看所有优势
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每日多种新鲜佳肴
飞利浦搅拌机是您每天享受多种美味的好帮手。您可以制作自己的新鲜果汁、搅拌自制靓汤，也可以制作营养丰富的牛奶水果冻饮。600 瓦的多倍速设置和一键式干磨器，无限想象带来无限创造。 查看所有优势
独特的可分离干磨器，能够快速碾碎坚果和豆类。
方便的过滤网带来无籽无皮的纯果汁
只需按下按钮即可粉碎冰块。
加固的塑料杯，可避免摔碎。
使用这些超锋利、耐用的飞利浦搅拌机刀片，带来优质的粉碎和混合效果。
将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。
这款飞利浦搅拌机可使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。
强劲有力的 600 。瓦马达，能够轻松混合、粉碎和切开所有原料
附件
设计规格
普通参数
技术规格