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搅拌机

HR2067/02
  • 每日多种新鲜佳肴 每日多种新鲜佳肴 每日多种新鲜佳肴
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    搅拌机

    HR2067/02

    每日多种新鲜佳肴

    飞利浦搅拌机是您每天享受多种美味的好帮手。您可以制作自己的新鲜果汁、搅拌自制靓汤，也可以制作营养丰富的牛奶水果冻饮。600 瓦的多倍速设置和一键式干磨器，无限想象带来无限创造。 查看所有优势

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      每日多种新鲜佳肴

      搅拌冰昔、美味靓汤和健康果汁

      • 600 瓦
      • 2 升塑料杯
      • 带研磨杯和过滤网
      • 5 档速度和暂动功能
      碾磨器

      碾磨器

      独特的可分离干磨器，能够快速碾碎坚果和豆类。

      滤清果汁的过滤网

      滤清果汁的过滤网

      方便的过滤网带来无籽无皮的纯果汁

      碎冰按钮

      碎冰按钮

      只需按下按钮即可粉碎冰块。

      防碎杯

      防碎杯

      加固的塑料杯，可避免摔碎。

      恒久耐用的锯齿形刀片

      恒久耐用的锯齿形刀片

      使用这些超锋利、耐用的飞利浦搅拌机刀片，带来优质的粉碎和混合效果。

      可分离式刀片

      可分离式刀片

      将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

      5 种速度及暂动式开关

      这款飞利浦搅拌机可使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

      600 瓦

      强劲有力的 600 。瓦马达，能够轻松混合、粉碎和切开所有原料

      技术规格

      • 附件

        过滤网
        碾磨器

      • 设计规格

        颜色
        白色混合金黄色
        刀片材质
        不锈钢
        搅拌杯材料
        SAN
        外壳材料
        PP

      • 普通参数

        集成式电线储藏格
        速度设置
        5 及暂动式开关

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        2  升
        频率
        50/60  赫兹
        功率
        600  瓦
        电压
        220-240  伏

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