Viva Collection 加热破壁料理机
轻松萃取营养，全家的养生之道
这款多合一功能的厨房小家电可让您在忙碌的日常生活中享受烹饪。借助 8 个预设程序，您可以快速完成多种冷热料理。厨房的进步让生活更加轻松。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松萃取营养，全家的养生之道
冷热随心，8 款预设健康料理
马达速度可达 30.000 转/分 ，能够打破细胞壁
高速加热破壁料理机的马达速度可达 30.000 转/分，能够打破细胞并从食材中释放出更多营养成分。
1000 瓦的强劲马达
1000 瓦的强劲马达，获得细腻的搅拌效果。
特制锯齿形刀片，带来良好的碎冰效果
旨在为您带来顺滑细腻的搅拌效果。这些特制锯齿形刀片也十分适合粉碎冰块。
烹饪功能
带有烹饪功能，能够让您制作喜爱的热餐和饮料。
8 个预设程序，让您轻松制作各种美餐
无需任何烹饪技巧即可操作本机。它具有 8 个预设程序，您可以快速制作多种冷热餐食。
安全保护系统
当盖子和/或搅拌杯组装不正确时，搅拌器会关闭。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
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技术规格
- 电线长度
-
1
m
- 功率
-
1000
W
- 搅拌杯容量
-
2
l
- RPM（最大）
-
30000
rpm
- 搅拌杯加工容量（冷）
-
1.75
l
- 搅拌杯加工容量（热）
-
1.4
l
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设计
- 颜色
-
树莓红
- 控制面板颜色
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红色、黑色和不锈钢
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普通参数
- 产品功能
-
-
自动关闭
-
电线储藏格
-
数字触摸屏
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可放心用洗碗机清洗
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LED屏幕
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防滑底座
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开/关按键
-
预设烹饪功能
-
暂动
-
安全锁
-
温度控制
-
可拆卸盖子
- 速度设置档数
-
10
- 预设程序
-
8
-
表面处理
- 机身材料
-
注塑（带金属喷漆）
- 附件材料
-
塑料
- 刀片材质
-
不锈钢
- 搅拌杯材料
-
玻璃
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
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可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
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