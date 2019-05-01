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选择主题 设备 其他故障 嗅觉 为何搅拌机无法启动？ 我的飞利浦料理机发出异味或者冒烟。 我的飞利浦料理机出现食材溢出或者糊底是什么原因？ 我的飞利浦料理机发出异味或者冒烟。 显示更多功能 显示较少功能