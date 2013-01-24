均匀搅拌，减少残留

具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行搅拌，并满足您的需求。 查看所有优势