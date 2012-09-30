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    Avance Collection 搅拌机

    HR2095/30

    均匀搅拌，减少残留

    具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行搅拌，并满足您的需求。

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    Avance Collection 搅拌机

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    均匀搅拌，减少残留

    ProBlend 6 技术，实现高达 50% 的精细效果*

    • 700 瓦
    • 2 升玻璃搅拌杯
    • 附刮铲
    • ProBlend 6
    出众偏离中心式加工杯设计，混合原料更高效

    出众偏离中心式加工杯设计，混合原料更高效

    杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合更加有效。

    700 瓦强劲电机

    700 瓦强劲电机

    700 瓦强劲电机可有效地进行搅拌、混合和碾碎。

    高达 2 升容量（食品 1.5 升）的优质玻璃杯

    高达 2 升容量（食品 1.5 升）的优质玻璃杯

    2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。

    可变速度控制

    可变速度控制

    使用控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。

    一键式暂动开关和冰昔按钮

    一键式暂动开关和冰昔按钮

    暂动按钮可控制任何您想要进行的操作，按下冰昔按钮一次即可制作美味冰昔。

    用于轻松混合原料的刮铲

    用于轻松混合原料的刮铲

    飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。

    可分离刀片，易于清洁

    可分离刀片，易于清洁

    可分离式刀片组，易于清洁

    可放心用洗碗机清洗（主装置和刀片组件除外）

    可放心用洗碗机清洗（主装置和刀片组件除外）

    除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。

    ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎

    ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎

    飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以以高效的方式搅拌水果、切蔬菜和碾碎冰块。

    技术规格

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      700  W
      电线长度
      1  m
      频率
      50/60  Hz
      搅拌杯容量
      2  l
      杯容量
      2  l
      有效容量
      1.5  l

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 普通参数

      产品功能
      • 电线储藏格
      • 防滑底座
      速度设置档数
      4

    • 表面处理

      机身材料
      铝制
      刀片材质
      不锈钢
      搅拌杯材料
      玻璃

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