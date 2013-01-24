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Avance Collection

搅拌机

HR2095/30
  • 均匀搅拌，减少残留 均匀搅拌，减少残留 均匀搅拌，减少残留
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    Avance Collection 搅拌机

    HR2095/30

    均匀搅拌，减少残留

    具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行搅拌，并满足您的需求。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00
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      均匀搅拌，减少残留

      ProBlend 6 技术，实现高达 50% 的精细效果*

      • 700 瓦
      • 2 升玻璃搅拌杯
      • 带刮铲
      • ProBlend 6 技术
      偏离中心式加工杯设计，混合原料高效

      偏离中心式加工杯设计，混合原料高效

      杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合有效。

      强劲的 700 瓦马达

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      强劲的 700 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。

      最大 2 升容量（食品 1.5 升）的优质玻璃杯

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      2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。

      可变速度控制

      可变速度控制

      使用控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。

      一键式暂动开关和冰昔按钮

      一键式暂动开关和冰昔按钮

      暂动按钮可控制任何您想要进行的操作，按下冰昔按钮一次即可制作美味的冰昔。

      用于轻松混合原料的刮铲

      用于轻松混合原料的刮铲

      飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。

      可放心用洗碗机清洗（主装置和刀片组件除外）

      可放心用洗碗机清洗（主装置和刀片组件除外）

      除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。

      ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎

      ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎

      飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以高效搅拌水果、切蔬菜和碎冰。

      可分离刀片，易于清洁

      可分离刀片，易于清洁

      技术规格

      • 普通参数

        速度设置档数
        4
        产品功能
        • 电源线存储装置
        • 防滑底座

      • 技术规格

        功率
        700  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        搅拌杯容量
        2  升
        杯容量
        2  升
        电线长度
        1  米
        有效容量
        1.5  升

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 表面处理

        刀片材质
        不锈钢
        搅拌杯材料
        玻璃
        机身材料
        铝制

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