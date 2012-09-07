Avance Collection 搅拌机
更优搅拌性能，毫无残留
具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行完美搅拌，并满足您的需求。 查看所有优势
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更优搅拌性能，毫无残留
ProBlend 6 技术，实现高达 50% 的精细效果*
- 700 瓦
- 2 升玻璃搅拌杯
- 附刮铲
- ProBlend 6
高达 2 升容量（食品 1.5 升）的优质玻璃杯
2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。
一键式暂动开关和冰昔按钮
暂动按钮可控制任何您想要进行的操作，按下冰昔按钮一次即可制作美味冰昔。
700 瓦强劲电机
700 瓦强劲电机可有效地进行搅拌、混合和碾碎。
出众偏离中心式加工杯设计，混合原料更高效
杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合更加有效。
可变速度控制
使用控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。
可放心用洗碗机清洗（主装置和刀片组件除外）
除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。
用于轻松混合原料的刮铲
飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。
ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎
飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以以高效的方式搅拌水果、切蔬菜和碾碎冰块。
技术规格
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
800
W
- 电线长度
-
1
m
- 频率
-
50/60
Hz
- 搅拌杯容量
-
2
l
- 杯容量
-
2
l
- 有效容量
-
1.5
l
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设计
- 颜色
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黑色
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普通参数
- 产品功能
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- 速度设置档数
-
4
-
表面处理
- 机身材料
-
铝制
- 刀片材质
-
不锈钢
- 搅拌杯材料
-
玻璃
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