更优搅拌性能，毫无残留
具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行完美搅拌，并满足您的需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更优搅拌性能，毫无残留
具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行完美搅拌，并满足您的需求。 查看所有优势
2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。
暂动按钮可控制任何您想要进行的操作，按下冰昔按钮一次即可制作最美味的冰昔。
强劲的 700 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。
杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合更加有效。
使用独特的控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。
除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。
飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。
飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以高效搅拌水果、切蔬菜和碎冰。
普通参数
技术规格
设计
表面处理