均匀搅拌，减少残留
具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 800 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的各种食材。其多档速度功能可以搅拌、碾碎、切碎等，满足您的多种需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
均匀搅拌，减少残留
具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 800 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的各种食材。其多档速度功能可以搅拌、碾碎、切碎等，满足您的多种需求。 查看所有优势
使用控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。
马达将按照预设定顺序工作，只需轻触按钮即可轻松粉碎冰块
飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。
2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。
飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以高效搅拌水果、切蔬菜和碎冰。
暂动按钮可用于随时控制操作，而安静模式则以低速运行，产生的分贝级别低。
除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。
杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合有效。
这款飞利浦搅拌机具有强劲的 800 瓦马达，可高效完成搅拌、混合和碾碎。
设计规格
普通参数
技术规格