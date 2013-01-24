主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Viva Collection

ProMix 手持式搅拌机

HR2651/90
  • 搅拌、密封、带着走！ 搅拌、密封、带着走！ 搅拌、密封、带着走！
    -{discount-value}

    Viva Collection ProMix 手持式搅拌机

    HR2651/90

    搅拌、密封、带着走！

    全新 ProMix Viva 系列手持式搅拌机配有多种附件，可帮助您制作多种多样健康的点心和美食。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥569.00

    Viva Collection ProMix 手持式搅拌机

    搅拌、密封、带着走！

    全新 ProMix Viva 系列手持式搅拌机配有多种附件，可帮助您制作多种多样健康的点心和美食。 查看所有优势

    搅拌、密封、带着走！

    全新 ProMix Viva 系列手持式搅拌机配有多种附件，可帮助您制作多种多样健康的点心和美食。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥569.00

    Viva Collection ProMix 手持式搅拌机

    搅拌、密封、带着走！

    全新 ProMix Viva 系列手持式搅拌机配有多种附件，可帮助您制作多种多样健康的点心和美食。 查看所有优势

    相似产品

    See all hand-blender

      搅拌、密封、带着走！

      轻松搅拌美味原料，在旅途中尽享美食。

      • 700 瓦强劲搅拌功能
      • SpeedTouch 高速动力触感科技带有速度可视窗
      • 随行杯；汤碗
      • 易于清洁
      700 瓦强劲马达，烹饪效果出众

      700 瓦强劲马达，烹饪效果出众

      700 瓦强劲马达持久耐用，并提供强劲动力，只需几分钟即可准备好您喜爱的自制健康的美味。

      ProMix 技术带来快速、更一致的搅拌效果

      ProMix 技术带来快速、更一致的搅拌效果

      飞利浦与德国斯图加特大学携手合作，共同研发 ProMix 技术，从而实现更加快速、更加均匀的搅拌效果。精心设计且先进的技术如同三角形一样稳定，每次都会为您提供出色的食物流动和搅拌性能以及非凡的效果。

      SpeedTouch 高速动力触感科技可带来流畅的动力控制

      SpeedTouch 高速动力触感科技可带来流畅的动力控制

      希望在搅拌时拥有更加强大的动力？只需按下涡轮增压按钮即可实现您的目标。动力可视化可使您轻松提升动力且无需切换设置。缓慢开始以避免溅出，然后逐渐用力挤压直至达到您每种食谱和原料所需的速度。

      一键开锁，快速更换配件

      一键开锁，快速更换配件

      当您正在烹饪过程中大显身手时，您一定希望轻松地更换附件。只需按下按钮，即可快速安装并拆卸搅拌棒。

      防溅刀片罩可防止在搅拌时出现飞溅

      防溅刀片罩可防止在搅拌时出现飞溅

      不必担心在烹饪过程中出现一团糟的情况。我们特殊的刀片罩可防止出现大大小小的飞溅状况。搅拌头的波浪形设计最大限度地降低飞溅状况，清洁起来更加方便。

      在随行杯或者随行汤碗中尽享健康的果昔

      在随行杯或者随行汤碗中尽享健康的果昔

      在飞利浦随行杯中搅拌您喜爱的果昔，让您的生活更加轻松愉悦。搅拌、密封后带着走。此搅拌机采用不含双酚 A 的材料制成，并且包含内置防漏密封垫，以便您安全携带且不会出现溢漏。

      在随行汤碗中尽享可口的汤品

      在随行汤碗中尽享可口的汤品

      采用我们特殊的随行汤碗，携带您喜爱的汤品。它方便卫生，并且可以使用微波炉在途中轻松进行加热。其防漏设计包含一个方便的面包丁架。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 随行汤碗（300 毫升）
        • 随行杯（500 毫升）

      • 普通参数

        产品功能
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 涡轮增压
        • SpeedTouch 高速动力触感科技

      • 设计

        颜色
        黑色和不锈钢

      • 表面处理

        附件材料
        塑料 ABS
        刀片材质
        不锈钢
        机身材料
        塑料 ABS + 不锈钢 + 防滑橡胶

      • 技术规格

        电线长度
        1.2  米
        功率
        700  瓦
        RPM（最大）
        最大 11.500  转/分

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项