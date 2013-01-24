700 瓦强劲马达持久耐用，并提供强劲动力，只需几分钟即可准备好您喜爱的自制健康的美味。
飞利浦与德国斯图加特大学携手合作，共同研发 ProMix 技术，从而实现更加快速、更加均匀的搅拌效果。精心设计且先进的技术如同三角形一样稳定，每次都会为您提供出色的食物流动和搅拌性能以及非凡的效果。
希望在搅拌时拥有更加强大的动力？只需按下涡轮增压按钮即可实现您的目标。动力可视化可使您轻松提升动力且无需切换设置。缓慢开始以避免溅出，然后逐渐用力挤压直至达到您每种食谱和原料所需的速度。
当您正在烹饪过程中大显身手时，您一定希望轻松地更换附件。只需按下按钮，即可快速安装并拆卸搅拌棒。
不必担心在烹饪过程中出现一团糟的情况。我们特殊的刀片罩可防止出现大大小小的飞溅状况。搅拌头的波浪形设计最大限度地降低飞溅状况，清洁起来更加方便。
在飞利浦随行杯中搅拌您喜爱的果昔，让您的生活更加轻松愉悦。搅拌、密封后带着走。此搅拌机采用不含双酚 A 的材料制成，并且包含内置防漏密封垫，以便您安全携带且不会出现溢漏。
采用我们特殊的随行汤碗，携带您喜爱的汤品。它方便卫生，并且可以使用微波炉在途中轻松进行加热。其防漏设计包含一个方便的面包丁架。
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