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Viva Collection ProMix 手持式搅拌机
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Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
EU Declaration of Conformity - English (US)
全部 (14)
功能 (1)
是否可以用双搅拌器揉制生面团？
是否可以购买适用于此双搅拌器附件的和面钩？
我能使用双搅拌器附件制作哪些原料/食谱？
能否在飞利浦切碎器中放入硬质食物？
是否可以在微波炉中使用飞利浦切碎器加工杯？
我可以将我的飞利浦手持式搅拌机电源长期设置为“开”吗？
我是否可以使用飞利浦搅拌机附件制作蛋糕面粉糊？
飞利浦手持式搅拌机打蛋器可以用来做什么？
坚硬的原料会损坏飞利浦手持式搅拌机吗？
能否更换飞利浦手持式搅拌机的刀片组件？
能否使用飞利浦手持式搅拌机来碾碎冰块？
飞利浦手持式搅拌机的序列号位于何处？
如何去除飞利浦切碎器中的异味？
如何清洁我的飞利浦手持式搅拌机
我无法找到弹出按钮以将搅拌器从附件中取下。
通过飞利浦切碎器，洋葱变成了湿的洋葱渣
飞利浦切碎器刀片组件松弛地放在插销上
我的飞利浦手持式搅拌机无法正常工作
我的飞利浦手持式搅拌机突然停止工作
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