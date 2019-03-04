炫金系列 ProMix 手持式搅拌机
搅拌、切碎、回旋、品尝！
全新 ProMix Viva 系列手持式搅拌机配有多种附件，可帮助您制作多种多样健康的点心和美食。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
搅拌、切碎、回旋、品尝！
在家中或在旅途中享用健康美食
- 700 瓦强劲搅拌功能
- SpeedTouch 高速动力触感科技带有速度可视窗
- 随行杯，螺旋切割器
- 易于清洁
800 瓦强劲马达，烹饪效果出众
800 瓦强劲马达持久耐用，并提供强劲动力，只需几分钟即可准备好您喜爱的自制健康的美味。
ProMix 技术带来快速、更一致的搅拌效果
飞利浦与德国斯图加特大学携手合作，共同研发 ProMix 技术，从而实现更加快速、更加一致的搅拌效果。其先进的技术如同三角形一样稳定，每次都会为您提供出色的食物流动和搅拌性能以及非凡的效果。
SpeedTouch 高速动力触感科技可实现无缝式吸力控制
希望在搅拌时拥有更加强大的动力？只需按下涡轮增压按钮即可实现您的目标。它具有直观的可调速度，可使您轻松提升动力且无需切换设置。缓慢开始以避免溅出，然后逐渐用力挤压直至达到您每种食谱和原料所需的速度。
一键开锁，快速切换附件
当您正在烹饪过程中大显身手时，您一定希望轻松地切换附件。只需按下按钮，即可快速安装并拆卸搅拌棒。
防溅刀片罩可防止在搅拌时出现飞溅
不必担心在烹饪过程中出现一团糟的情况。我们特殊的刀片罩可防止出现大大小小的飞溅状况。波浪形设计附着在搅拌棒底部，降低飞溅状况，清洁起来更加方便。
打蛋器附件适合搅打奶油、蛋黄和酱汁
使用我们的单个打蛋器附件探索美食。您可以使用它制作泡沫奶油、光滑的蛋黄酱、出色的煎饼面糊等等。
XL 切碎器可加工较硬的食物，例如肉类、坚果和干酪
对于手动切碎的水果和肉类等原料来说，使用切碎器可以轻松助您节省时间。我们的飞利浦 XL 切碎器会替您完成这项操作，您可以轻松地制作美味的莎莎酱和沙拉、切碎水果或大批量地进行绞肉。
出众的螺旋切割器附件，可让您食用更多蔬果
借助我们的螺旋切割器附件，向您的饮食中添加健康搅拌食谱。可将日常水果和蔬菜轻松做成有趣、低碳的面条、螺旋面和缎带面。这是一种为健康、无麦麸或清洁饮食添加趣味的理想方式。可螺旋切割三种形状：意面、扁面或缎带面。
在随行杯中尽享健康的果昔
在飞利浦随行杯中搅拌您喜爱的冰昔，让您的生活更加轻松愉悦。搅拌、密封后即可完成。此搅拌机采用不含双酚 A 的材料制成，并且包含内置防漏密封垫，以便您安全携带且不会出现溢漏。
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 次要材料
-
金属
- 预编程设置
-
不适用
- 功能
-
搅拌、切碎、搅打、螺旋切割
- 产品类型
-
手持式搅拌机
- 认证
-
不适用
- 炸篮容量
-
不适用
- 水箱容量
-
不适用
- 份量
-
2
- 防滑底座
-
不适用
- 接口
-
开/关按钮
- 电线长度
-
1.2
- 电线储藏格
-
不适用
- 保温功能
-
不适用
- 时间控制
-
不适用
- 技术
-
ProMix 技术、SpeedTouch 技术
- 集成式开/关按键
-
是
- 可调控热力
-
不适用
- 电源指示灯
-
不适用
- 隔热手柄
-
是
- 可用洗碗机清洗的部件
-
是
- 最低温度
-
不适用
- 最高温度
-
不适用
- 容量级别指示灯
-
是
- 泄压阀
-
不适用
- 杯材料
-
SAN 塑料
- 刀片材料
-
不锈钢
- 每分钟转速 (RPM)
-
11500
- 不含双酚 A
-
是
- 暂动功能
-
是
- 刀片可分离
-
否
- 能碾碎冰块
-
否
- 能搅拌热原料
-
否
- 食谱
-
否
- 噪音级别（标准）
-
Lc = 85 dB(A)
- 噪音级别（功率）
-
不适用
- 噪音级别（睡眠）
-
不适用
- 互联网连接
-
不适用
- 智能家居兼容性
-
不适用
- Wi-Fi 范围
-
不适用
- 保修
-
2
- 加热时间
-
不适用
- 可盛放干粮
-
不适用
- 自清洁功能
-
不适用
- 欧盟符合性声明
-
是
-
技术规格
- 功率
-
800 瓦
- 电压
-
230V
- 频率
-
50 赫兹
- 包装中的数量
-
1
- 电池产品
-
否
- 能源效率等级
-
不适用
-
兼容性
- 随附附件 1
-
搅打，XL 切碎器
- 随附附件 2
-
随行杯（500 毫升）
- 随附附件 3
-
螺旋切割器
-
安全功能
- 安全认证
-
是
- 自动关闭
-
否
- 温度指示灯
-
否
- 刀片自动停止
-
否
- 童锁
-
否
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
6.8
- 产品宽度
-
6.2
- 产品高度
-
39.7
- 产品净重
-
0.93
- 包装长度
-
25.3
- 包装宽度
-
29
- 包装高度
-
25.3
- 包装重量
-
2.54
-
耐用性
- 外壳
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
原产地
- 产地
-
中国
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