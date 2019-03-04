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    炫金系列 ProMix 手持式搅拌机

    HR2657/90

    搅拌、切碎、回旋、品尝！

    全新 ProMix Viva 系列手持式搅拌机配有多种附件，可帮助您制作多种多样健康的点心和美食。

    查看所有优势

    炫金系列 ProMix 手持式搅拌机

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    搅拌、切碎、回旋、品尝！

    在家中或在旅途中享用健康美食

    • 700 瓦强劲搅拌功能
    • SpeedTouch 高速动力触感科技带有速度可视窗
    • 随行杯，螺旋切割器
    • 易于清洁
    800 瓦强劲马达，烹饪效果出众

    800 瓦强劲马达，烹饪效果出众

    800 瓦强劲马达持久耐用，并提供强劲动力，只需几分钟即可准备好您喜爱的自制健康的美味。

    ProMix 技术带来快速、更一致的搅拌效果

    ProMix 技术带来快速、更一致的搅拌效果

    飞利浦与德国斯图加特大学携手合作，共同研发 ProMix 技术，从而实现更加快速、更加一致的搅拌效果。其先进的技术如同三角形一样稳定，每次都会为您提供出色的食物流动和搅拌性能以及非凡的效果。

    SpeedTouch 高速动力触感科技可实现无缝式吸力控制

    SpeedTouch 高速动力触感科技可实现无缝式吸力控制

    希望在搅拌时拥有更加强大的动力？只需按下涡轮增压按钮即可实现您的目标。它具有直观的可调速度，可使您轻松提升动力且无需切换设置。缓慢开始以避免溅出，然后逐渐用力挤压直至达到您每种食谱和原料所需的速度。

    一键开锁，快速切换附件

    一键开锁，快速切换附件

    当您正在烹饪过程中大显身手时，您一定希望轻松地切换附件。只需按下按钮，即可快速安装并拆卸搅拌棒。

    防溅刀片罩可防止在搅拌时出现飞溅

    防溅刀片罩可防止在搅拌时出现飞溅

    不必担心在烹饪过程中出现一团糟的情况。我们特殊的刀片罩可防止出现大大小小的飞溅状况。波浪形设计附着在搅拌棒底部，降低飞溅状况，清洁起来更加方便。

    打蛋器附件适合搅打奶油、蛋黄和酱汁

    打蛋器附件适合搅打奶油、蛋黄和酱汁

    使用我们的单个打蛋器附件探索美食。您可以使用它制作泡沫奶油、光滑的蛋黄酱、出色的煎饼面糊等等。

    XL 切碎器可加工较硬的食物，例如肉类、坚果和干酪

    XL 切碎器可加工较硬的食物，例如肉类、坚果和干酪

    对于手动切碎的水果和肉类等原料来说，使用切碎器可以轻松助您节省时间。我们的飞利浦 XL 切碎器会替您完成这项操作，您可以轻松地制作美味的莎莎酱和沙拉、切碎水果或大批量地进行绞肉。

    出众的螺旋切割器附件，可让您食用更多蔬果

    出众的螺旋切割器附件，可让您食用更多蔬果

    借助我们的螺旋切割器附件，向您的饮食中添加健康搅拌食谱。可将日常水果和蔬菜轻松做成有趣、低碳的面条、螺旋面和缎带面。这是一种为健康、无麦麸或清洁饮食添加趣味的理想方式。可螺旋切割三种形状：意面、扁面或缎带面。

    在随行杯中尽享健康的果昔

    在随行杯中尽享健康的果昔

    在飞利浦随行杯中搅拌您喜爱的冰昔，让您的生活更加轻松愉悦。搅拌、密封后即可完成。此搅拌机采用不含双酚 A 的材料制成，并且包含内置防漏密封垫，以便您安全携带且不会出现溢漏。

    易于清洁

    易于清洁

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      次要材料
      金属
      预编程设置
      不适用
      功能
      搅拌、切碎、搅打、螺旋切割
      产品类型
      手持式搅拌机
      认证
      不适用
      炸篮容量
      不适用
      水箱容量
      不适用
      份量
      2
      防滑底座
      不适用
      接口
      开/关按钮
      电线长度
      1.2
      电线储藏格
      不适用
      保温功能
      不适用
      时间控制
      不适用
      技术
      ProMix 技术、SpeedTouch 技术
      集成式开/关按键
      可调控热力
      不适用
      电源指示灯
      不适用
      隔热手柄
      可用洗碗机清洗的部件
      最低温度
      不适用
      最高温度
      不适用
      容量级别指示灯
      泄压阀
      不适用
      杯材料
      SAN 塑料
      刀片材料
      不锈钢
      每分钟转速 (RPM)
      11500
      不含双酚 A
      暂动功能
      刀片可分离
      能碾碎冰块
      能搅拌热原料
      食谱
      噪音级别（标准）
      Lc = 85 dB(A)
      噪音级别（功率）
      不适用
      噪音级别（睡眠）
      不适用
      互联网连接
      不适用
      智能家居兼容性
      不适用
      Wi-Fi 范围
      不适用
      保修
      2
      加热时间
      不适用
      可盛放干粮
      不适用
      自清洁功能
      不适用
      欧盟符合性声明

    • 技术规格

      功率
      800 瓦
      电压
      230V
      频率
      50 赫兹
      包装中的数量
      1
      电池产品
      能源效率等级
      不适用

    • 兼容性

      随附附件 1
      搅打，XL 切碎器
      随附附件 2
      随行杯（500 毫升）
      随附附件 3
      螺旋切割器

    • 安全功能

      安全认证
      自动关闭
      温度指示灯
      刀片自动停止
      童锁

    • 重量和尺寸

      产品长度
      6.8
      产品宽度
      6.2
      产品高度
      39.7
      产品净重
      0.93
      包装长度
      25.3
      包装宽度
      29
      包装高度
      25.3
      包装重量
      2.54

    • 耐用性

      外壳
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 原产地

      产地
      中国

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