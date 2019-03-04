出众的螺旋切割器附件，可让您食用更多蔬果

借助我们的螺旋切割器附件，向您的饮食中添加健康搅拌食谱。可将日常水果和蔬菜轻松做成有趣、低碳的面条、螺旋面和缎带面。这是一种为健康、无麦麸或清洁饮食添加趣味的理想方式。可螺旋切割三种形状：意面、扁面或缎带面。