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    迷你搅拌机

    HR2850/70

    简单易用

    这款飞利浦迷你搅拌机 HR2850/70 可以制作冰昔、奶昔、汤、蘸食等趣味美食或美味的甜点。只需片刻，您便可制作出双份美食。且由于体积小巧，本搅拌机可随处存放。

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    迷你搅拌机

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    简单易用

    迷你搅拌机，易于存放

    • 210 瓦
    • 0.6 升塑料杯
    • 带过滤网和切碎器
    • 脉冲
    滤清果汁和豆浆的过滤网

    滤清果汁和豆浆的过滤网

    使用些款飞利浦搅拌机，轻松搅拌豆浆或果汁。

    可分离式刀片组

    可分离式刀片组

    可分离式刀片使清洁变得简单。

    方便存放

    方便存放

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      PP
      颜色
      白/蓝/杏黄
      搅拌杯材料
      SAN
      物料刀
      不锈钢

    • 附件

      切碎器
      过滤网

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      210  W
      频率
      50/60  Hz
      搅拌杯容量
      0,75  l

    • 普通参数

      集成式电线储藏格
      速度设置
      1

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