迷你搅拌机
简单易用
这款飞利浦迷你搅拌机 HR2850/70 可以制作冰昔、奶昔、汤、蘸食等趣味美食或美味的甜点。只需片刻，您便可制作出双份美食。且由于体积小巧，本搅拌机可随处存放。 查看所有优势
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简单易用
迷你搅拌机，易于存放
- 210 瓦
- 0.6 升塑料杯
- 带过滤网和切碎器
- 脉冲
滤清果汁和豆浆的过滤网
使用些款飞利浦搅拌机，轻松搅拌豆浆或果汁。
技术规格
-
设计规格
- 外壳材料
-
PP
- 颜色
-
白/蓝/杏黄
- 搅拌杯材料
-
SAN
- 物料刀
-
不锈钢
-
附件
- 切碎器
-
是
- 过滤网
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
210
W
- 频率
-
50/60
Hz
- 搅拌杯容量
-
0,75
l
-
普通参数
- 集成式电线储藏格
-
是
- 速度设置
-
1
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