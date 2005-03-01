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  • 简单易用 简单易用 简单易用

    迷你搅拌机

    HR2860/80

    简单易用

    220 瓦的搅拌机附有400 毫升搅拌杯，干磨器和湿磨器各一个，两个带盖的大口杯，和便于存放的电源线。

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    迷你搅拌机

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    简单易用

    干磨器和湿磨器

    • 220 瓦
    • 0.4 升塑料杯
    • 带滤网、研磨器和切碎器
    • 脉冲
    湿磨器

    湿磨器

    使用此卡扣式湿磨器可快速切碎洋葱、大蒜、生姜和辣椒。

    2 个带盖的大口杯

    2 个带盖的大口杯

    2 个带盖的大口杯，便于存放和携带。

    碾磨器

    碾磨器

    可分离干磨器，能够快速碾碎坚果和豆类。

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      PP
      颜色
      米色配蓝色点缀
      搅拌杯材料
      SAN
      物料刀
      不锈钢

    • 附件

      碾磨器

    • 技术规格

      功率
      220  W
      电压
      220-240  V
      频率
      50/60  Hz
      小容量杯
      200  ml
      搅拌杯容量
      1,5  l

    • 普通参数

      集成式电线储藏格
      速度设置
      1

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