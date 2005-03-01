迷你搅拌机
简单易用
220 瓦的搅拌机附有400 毫升搅拌杯，干磨器和湿磨器各一个，两个带盖的大口杯，和便于存放的电源线。 查看所有优势
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简单易用
干磨器和湿磨器
- 220 瓦
- 0.4 升塑料杯
- 带滤网、研磨器和切碎器
- 脉冲
湿磨器
使用此卡扣式湿磨器可快速切碎洋葱、大蒜、生姜和辣椒。
2 个带盖的大口杯
2 个带盖的大口杯，便于存放和携带。
技术规格
-
设计规格
- 外壳材料
-
PP
- 颜色
-
米色配蓝色点缀
- 搅拌杯材料
-
SAN
- 物料刀
-
不锈钢
-
附件
- 碾磨器
-
是
-
技术规格
- 功率
-
220
W
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50/60
Hz
- 小容量杯
-
200
ml
- 搅拌杯容量
-
1,5
l
-
普通参数
- 集成式电线储藏格
-
是
- 速度设置
-
1
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