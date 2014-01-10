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    Daily Collection 迷你搅拌机

    HR2872/00

    迅速、新鲜并充满乐趣

    新款飞利浦迷你搅拌机可帮助您制作冰昔、奶昔、汤、蘸食、鸡尾酒等不同食谱… 现在使用方便的随行瓶，您可以随处享用所有喜爱的饮料。尽情享用吧！

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    Daily Collection 迷你搅拌机

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    迅速、新鲜并充满乐趣

    带便携式“随行”瓶的小型搅拌机

    • 350 瓦
    • 0.6升
    • 随行杯附件
    所有部件都可以用洗碗机来清洗

    所有部件都可以用洗碗机来清洗

    所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

    搅拌机具有 350 瓦马达功率

    搅拌机具有 350 瓦马达功率

    350 瓦强劲功率，轻松搅拌和混合。

    即拌即用瓶，易于携带

    即拌即用瓶，易于携带

    得益于随行瓶，您可以随处享用各种饮料。

    防碎搅拌杯

    防碎搅拌杯

    加固的塑料搅拌杯，可避免摔碎。

    电源线储藏格使厨房台面保持整洁

    电源线储藏格使厨房台面保持整洁

    利用搅拌机的电源线存储装置，您可以轻松存储电源线，令厨房保持整洁。

    可分离式搅拌机刀片

    可分离式搅拌机刀片

    将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      ABS 塑料
      颜色
      红色和白色
      刀片材质
      不锈钢
      刀片材料
      不锈钢
      瓶子材料
      SAN

    • 附件

      随行杯

    • 技术规格

      功率
      350  W
      电压
      220-240 伏
      频率
      50/60  Hz
      搅拌杯容量
      0.6  l
      瓶子容量
      0.6  l

    • 普通参数

      电线储藏格
      速度设置
      1
      可分离式刀片

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