Daily Collection 迷你搅拌机
迅速、新鲜并充满乐趣
新款飞利浦迷你搅拌机可帮助您制作冰昔、奶昔、汤、蘸食、鸡尾酒等不同食谱… 现在使用方便的随行瓶，您可以随处享用所有喜爱的饮料。尽情享用吧！ 查看所有优势
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迅速、新鲜并充满乐趣
带便携式“随行”瓶的小型搅拌机
- 350 瓦 0.6 升
- 过滤网
- 带迷你切碎器
- 随行杯附件
即拌即用瓶，易于携带
得益于随行瓶，您可以随处享用各种饮料。
搅拌机具有 350 瓦马达功率
350 瓦强劲功率，轻松搅拌和混合。
带多功能切碎器、软硬原料皆可轻松应对的搅拌机
多功能切碎器附件可完善搅拌机的功能。此切碎器可将洋葱、香草、坚果等蔬菜以及肉类切碎。
搅拌机的过滤网可以滤清果汁和豆浆
可轻松搅拌豆浆或带籽和核的果汁
可分离式搅拌机刀片
将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。
电源线储藏格使厨房台面保持整洁
利用搅拌机的电源线存储装置，您可以轻松存储电源线，令厨房保持整洁。
所有部件都可以用洗碗机来清洗
所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。
技术规格
-
设计规格
- 外壳材料
-
ABS 塑料
- 颜色
-
灰色和白色
- 刀片材质
-
不锈钢
- 刀片材料
-
不锈钢
- 瓶子材料
-
SAN
-
附件
- 迷你切碎器
-
是
- 过滤网
-
是
- 随行杯
-
是
-
技术规格
- 功率
-
350
W
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50/60
Hz
- 搅拌杯容量
-
0.6
l
- 瓶子容量
-
0.6
l
- 多功能切碎器容量
-
350
ml
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 速度设置
-
1
- 可分离式刀片
-
是
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