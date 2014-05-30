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    Daily Collection 迷你搅拌机

    HR2874/00

    迅速、新鲜并充满乐趣

    新款飞利浦迷你搅拌机可帮助您制作冰昔、奶昔、汤、蘸食、鸡尾酒等不同食谱… 现在使用方便的随行瓶，您可以随处享用所有喜爱的饮料。尽情享用吧！

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    Daily Collection 迷你搅拌机

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    迅速、新鲜并充满乐趣

    带便携式“随行”瓶的小型搅拌机

    • 350 瓦 0.6 升
    • 过滤网
    • 带迷你切碎器
    • 随行杯附件
    即拌即用瓶，易于携带

    即拌即用瓶，易于携带

    得益于随行瓶，您可以随处享用各种饮料。

    搅拌机具有 350 瓦马达功率

    搅拌机具有 350 瓦马达功率

    350 瓦强劲功率，轻松搅拌和混合。

    防碎搅拌杯

    防碎搅拌杯

    加固的塑料搅拌杯，可避免摔碎。

    带多功能切碎器、软硬原料皆可轻松应对的搅拌机

    带多功能切碎器、软硬原料皆可轻松应对的搅拌机

    多功能切碎器附件可完善搅拌机的功能。此切碎器可将洋葱、香草、坚果等蔬菜以及肉类切碎。

    搅拌机的过滤网可以滤清果汁和豆浆

    搅拌机的过滤网可以滤清果汁和豆浆

    可轻松搅拌豆浆或带籽和核的果汁

    可分离式搅拌机刀片

    可分离式搅拌机刀片

    将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

    电源线储藏格使厨房台面保持整洁

    电源线储藏格使厨房台面保持整洁

    利用搅拌机的电源线存储装置，您可以轻松存储电源线，令厨房保持整洁。

    所有部件都可以用洗碗机来清洗

    所有部件都可以用洗碗机来清洗

    所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      ABS 塑料
      颜色
      灰色和白色
      刀片材质
      不锈钢
      刀片材料
      不锈钢
      瓶子材料
      SAN

    • 附件

      迷你切碎器
      过滤网
      随行杯

    • 技术规格

      功率
      350  W
      电压
      220-240 伏
      频率
      50/60  Hz
      搅拌杯容量
      0.6  l
      瓶子容量
      0.6  l
      多功能切碎器容量
      350  ml

    • 普通参数

      电线储藏格
      速度设置
      1
      可分离式刀片

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