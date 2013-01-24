50% 细腻度提高*
利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
50% 细腻度提高*
利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势
50% 细腻度提高*
利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
50% 细腻度提高*
利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势
得益于 1400 瓦的马达，达到蔬果细腻的搅拌效果。
我们研发了 ProBlend 6 3D 技术，可确保细腻搅拌果昔中的所有原料 – 因此，水果、蔬菜和坚果中的营养成分可从细胞结构中得以释放且易于人体吸收。
35000 转/分，可实现均匀的搅拌效果，制作健康的果昔
每个人都喜爱美味的冰昔！我们的 2.2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 2 升，可制作供全家人享用的冰昔。
可以低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节料理所需的转速。
冰昔预设程序可轻松制作自制冰昔。
飞利浦搅拌机所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗 - 刀件组件除外。刀头冲洗即可。如果需要，底座可用布擦净。
只需将刀件组从搅拌杯上拆卸下来，即可冲洗干净。为了保持刀头锋利，请不要使用洗碗机清洗。
产品具有 2 年全球保修 – 我们确保产品的品质和操作性能。
原产地
普通参数
服务
技术规格
表面处理