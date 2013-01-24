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Avance Collection

搅拌机

HR3653/00
  • 50% 细腻度提高* 50% 细腻度提高* 50% 细腻度提高*
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    Avance Collection 搅拌机

    HR3653/00

    50% 细腻度提高*

    利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,199.00

    Avance Collection 搅拌机

    50% 细腻度提高*

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    官方建议零售价: ￥1,199.00

    Avance Collection 搅拌机

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    利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势

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      50% 细腻度提高*

      80% 的消费者因此愿意吃大量的蔬果*

      • 1400 瓦
      • ProBlend 3D
      • 2.2 升 Tritan 搅拌杯
      强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑

      强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑

      得益于 1400 瓦的马达，达到蔬果细腻的搅拌效果。

      优越 ProBlend 6 3D 搅拌技术

      优越 ProBlend 6 3D 搅拌技术

      我们研发了 ProBlend 6 3D 技术，可确保细腻搅拌果昔中的所有原料 – 因此，水果、蔬菜和坚果中的营养成分可从细胞结构中得以释放且易于人体吸收。

      高达 35000 转/分

      高达 35000 转/分

      35000 转/分，可实现均匀的搅拌效果，制作健康的果昔

      不易碎的大容量 Tritan 聚酯搅拌杯

      不易碎的大容量 Tritan 聚酯搅拌杯

      每个人都喜爱美味的冰昔！我们的 2.2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 2 升，可制作供全家人享用的冰昔。

      多档速度选择

      多档速度选择

      可以低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节料理所需的转速。

      冰昔预设程序

      冰昔预设程序

      冰昔预设程序可轻松制作自制冰昔。

      可放心用洗碗机清洗搅拌杯

      可放心用洗碗机清洗搅拌杯

      飞利浦搅拌机所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗 - 刀件组件除外。刀头冲洗即可。如果需要，底座可用布擦净。

      可拆卸式刀片，易于冲洗

      可拆卸式刀片，易于冲洗

      只需将刀件组从搅拌杯上拆卸下来，即可冲洗干净。为了保持刀头锋利，请不要使用洗碗机清洗。

      2 年全球保修

      2 年全球保修

      产品具有 2 年全球保修 – 我们确保产品的品质和操作性能。

      技术规格

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关机功能
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 集成式电线储藏格
        • LED屏幕
        • 暂动
        • 变速
        • 电源指示灯

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        2.2  升
        功率
        1400  瓦
        RPM（最大）
        35000  转/分
        电压
        200 - 230  伏

      • 表面处理

        搅拌杯材料
        Tritan
        机身材料
        金属

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          奖项

          • 以飞利浦 Avance HR2195 为参照对象的独立实验室测试
          • 根据在德国和韩国的四周家庭安装测试，由独立消费者研究机构挑选 100 名消费者进行测试