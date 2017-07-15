Avance Collection 搅拌机
50% 细腻度提高*
利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
50% 细腻度提高*
80% 的消费者因此愿意吃大量的蔬果*
- 1400 瓦
- ProBlend 3D
- 2.2 升 Tritan 搅拌杯
强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑
得益于 1400 瓦的马达，达到蔬果细腻的搅拌效果。
高级 ProBlend 6 3D 搅拌技术
我们研发了 ProBlend 6 3D 技术，可确保细腻搅拌果昔中的所有原料 – 因此，水果、蔬菜和坚果中的营养成分可从细胞结构中得以释放且易于人体吸收。
高达 35000 转/分
35000 转/分的转速，成就卓越搅拌效果和更健康的果昔
不易碎的大容量 Tritan 聚酯搅拌杯
每个人都喜爱美味的冰昔！我们的 2.2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 2 升，可制作供全家人享用的冰昔。
多档速度选择
可以低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节料理所需的转速。
可放心用洗碗机清洗搅拌杯
飞利浦搅拌机所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗 - 刀件组件除外。刀头冲洗即可。如果需要，底座可用布擦净。
可拆卸式刀片，易于冲洗
只需将刀件组从搅拌杯上拆卸下来，即可冲洗干净。为了保持刀头锋利，请不要使用洗碗机清洗。
2 年全球保修
产品具有 2 年全球保修 – 我们确保产品的品质和操作性能。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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技术规格
- 功率
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1400
W
- 电压
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200 - 230
V
- 搅拌杯容量
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2.2
l
- RPM（最大）
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35000
rpm
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普通参数
- 产品功能
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自动关闭
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电线储藏格
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可放心用洗碗机清洗
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集成式电线储藏格
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LED屏幕
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暂动
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变速
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电源指示灯
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表面处理
- 机身材料
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金属
- 搅拌杯材料
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Tritan
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服务
- 2 年全球保修
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是
- 以飞利浦 Avance HR2195 为参照对象的独立实验室测试
- 根据在德国和韩国的四周家庭安装测试，由独立消费者研究机构挑选 100 名消费者进行测试
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