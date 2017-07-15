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    Avance Collection 搅拌机

    HR3653/00

    50% 细腻度提高*

    利用 ProBlend 6 3D 技术、1400 瓦功率和高达 35,000 转/分的速度，畅享顺滑的口感，制作健康顺滑的料理。经实验证明可让用户在饮食中摄入大量的水果和蔬菜。

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    Avance Collection 搅拌机

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    50% 细腻度提高*

    80% 的消费者因此愿意吃大量的蔬果*

    • 1400 瓦
    • ProBlend 3D
    • 2.2 升 Tritan 搅拌杯
    强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑

    强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑

    得益于 1400 瓦的马达，达到蔬果细腻的搅拌效果。

    高级 ProBlend 6 3D 搅拌技术

    高级 ProBlend 6 3D 搅拌技术

    我们研发了 ProBlend 6 3D 技术，可确保细腻搅拌果昔中的所有原料 – 因此，水果、蔬菜和坚果中的营养成分可从细胞结构中得以释放且易于人体吸收。

    高达 35000 转/分

    高达 35000 转/分

    35000 转/分的转速，成就卓越搅拌效果和更健康的果昔

    不易碎的大容量 Tritan 聚酯搅拌杯

    不易碎的大容量 Tritan 聚酯搅拌杯

    每个人都喜爱美味的冰昔！我们的 2.2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 2 升，可制作供全家人享用的冰昔。

    多档速度选择

    多档速度选择

    可以低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节料理所需的转速。

    冰昔预设程序

    冰昔预设程序

    冰昔预设程序可轻松制作自制冰昔。

    可放心用洗碗机清洗搅拌杯

    可放心用洗碗机清洗搅拌杯

    飞利浦搅拌机所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗 - 刀件组件除外。刀头冲洗即可。如果需要，底座可用布擦净。

    可拆卸式刀片，易于冲洗

    可拆卸式刀片，易于冲洗

    只需将刀件组从搅拌杯上拆卸下来，即可冲洗干净。为了保持刀头锋利，请不要使用洗碗机清洗。

    2 年全球保修

    2 年全球保修

    产品具有 2 年全球保修 – 我们确保产品的品质和操作性能。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      1400  W
      电压
      200 - 230  V
      搅拌杯容量
      2.2  l
      RPM（最大）
      35000  rpm

    • 普通参数

      产品功能
      • 自动关闭
      • 电线储藏格
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 集成式电线储藏格
      • LED屏幕
      • 暂动
      • 变速
      • 电源指示灯

    • 表面处理

      机身材料
      金属
      搅拌杯材料
      Tritan

    • 服务

      2 年全球保修

    Badge-D2C

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