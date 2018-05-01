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    高速真空破壁料理机

    HR3756/00

    让果昔保鲜一整天*

    使用我们的真空破壁料理机可以让您全天畅饮健康冰昔。如您外出时，使用料理机制作随身携带的健康小吃，尽享与您刚制作时一样的新鲜和美味。飞利浦强劲的真空破壁料理机技术可减少

    查看所有优势

    高速真空破壁料理机

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    让果昔保鲜一整天*

    在真空条件下充分搅拌

    • 35000 转/分(*免责声明：电机每分钟转数经220V电压下无配件无荷载空转测试得出。)
    • 真空技术
    • 1400 瓦
    • 35000 转/分
    预设真空与果昔搅拌程序

    预设真空与果昔搅拌程序

    从 3 种程序中任选其一：真空果昔、脉冲搅拌、碎冰模式。随心制作您喜爱的各种果昔。

    手动变速模式

    手动变速模式

    从轻柔搅拌软质水果，到强力处理较硬的果蔬。通过我们的多档手动调速选项，一切尽在您的掌控之中。

    强力 1400 瓦电机，带来更顺滑的搅拌效果

    强力 1400 瓦电机，带来更顺滑的搅拌效果

    配备 1400 瓦电机，果蔬搅拌效果更细腻柔滑。

    先进的 ProBlend 6 3D 搅拌技术

    先进的 ProBlend 6 3D 搅拌技术

    我们倾力研发 ProBlend 6 3D 技术，确保将所有食材细细搅拌，打造出细腻的果昔——使水果、蔬菜和坚果中的营养成分从细胞结构中释放出来，更易被身体吸收。

    高达 35000 转/分

    高达 35000 转/分

    35000 转/分的转速，成就卓越搅拌效果和更健康的果昔

    可放心用洗碗机清洗的搅拌杯

    可放心用洗碗机清洗的搅拌杯

    除刀头部件之外，飞利浦搅拌机的所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗。刀头部件可轻松冲洗干净。底座部分如需清洁，可用清洁布擦拭。

    可拆卸刀片，方便冲洗

    可拆卸刀片，方便冲洗

    如需清洁搅拌机刀片，只需将其从搅拌杯中取下并冲洗即可。但为了保持刀片锋利，请勿用洗碗机清洗。

    轻按一下即可启动预设程序

    轻按一下即可启动预设程序

    轻按一下即可启动预设程序，包括真空、碎冰模式及真空 + 果昔搅拌

    2 年全球保修

    2 年全球保修

    我们的搅拌机为您提供 2 年全球保修——这是我们对其持久品质和稳定工作表现的保证。

    真空搅拌技术

    真空技术能在搅拌前抽出搅拌杯内的氧气。最终搅拌效果显著：气泡更少、泡沫更少、果汁分层更少。果昔保鲜时间更长。

    2 个不易破碎的 Tritan 随行杯

    每个人都喜爱美味的果昔！2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 1.8 升，可制作供全家人享用的果昔。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 搅拌杯
      • 量杯
      • 美味食谱手册
      • 碎冰刀片
      • 随行杯

    • 技术规格

      功率
      1400  W
      电线长度
      1  m
      搅拌杯容量
      2.2  l
      搅拌杯加工容量
      1.8  l
      RPM（最大）
      35000  rpm

    • 设计

      颜色
      金属

    • 普通参数

      产品功能
      • 自动关闭
      • 电线储藏格
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 防滑底座
      • 开/关按键
      • 暂动
      • 变速
      • 可拆卸盖子
      速度设置档数
      可调
      预设程序
      4
      真空果昔按钮
      关键特性
      ProBlend 6 3D

    • 表面处理

      机身材料
      SS
      刀片材质
      不锈钢
      搅拌杯材料
      Tritan

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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    奖项

    • 由独立实验室于 2017 年 11/12 月进行测试，与飞利浦 HR3752 不使用真空功能进行搅拌的情况进行比较。

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