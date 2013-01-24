让果昔保鲜一整天*
使用我们的真空破壁料理机可以让您全天畅饮健康冰昔。如您外出时，使用料理机制作随身携带的健康小吃，尽享与您刚制作时一样的新鲜和美味。飞利浦强劲的真空破壁料理机技术可减少 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让果昔保鲜一整天*
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让果昔保鲜一整天*
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3 种程序可选：真空破壁、暂动、碎冰。能够制作您喜爱的果昔。
可以低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节料理所需的转速。
得益于 1400 瓦的马达，达到蔬果细腻的搅拌效果。
我们研发了 ProBlend 6 3D 技术，可确保细腻搅拌果昔中的所有原料 – 因此，水果、蔬菜和坚果中的营养成分可从细胞结构中得以释放且易于人体吸收。
35000 转/分，可实现均匀的搅拌效果，制作健康的果昔
飞利浦搅拌机所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗 - 刀件组件除外。刀头冲洗即可。如果需要，底座可用布擦净。
只需将刀件组从搅拌杯上拆卸下来，即可冲洗干净。为了保持刀头锋利，请不要使用洗碗机清洗。
一键选择预设程序，包括真空、碎冰和真空 + 果昔搅拌
产品具有 2 年全球保修 – 我们确保产品的品质和操作性能。
真空技术在搅拌之前从搅拌杯中抽出氧气。搅拌效果看得见：气泡更少、泡沫更少、果汁分离更少。果昔保鲜时间更长。
每个人都喜爱美味的果昔！2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 1.8 升，可制作供全家人享用的果昔。
附件
原产地
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服务
可持续发展
技术规格
设计
表面处理