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高速真空破壁料理机

HR3756/00
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    高速真空破壁料理机

    HR3756/00

    让果昔保鲜一整天*

    使用我们的真空破壁料理机可以让您全天畅饮健康冰昔。如您外出时，使用料理机制作随身携带的健康小吃，尽享与您刚制作时一样的新鲜和美味。飞利浦强劲的真空破壁料理机技术可减少 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,199.00

    高速真空破壁料理机

    让果昔保鲜一整天*

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      让果昔保鲜一整天*

      在真空条件下充分搅拌

      • Avance
      • 真空技术
      • 1400 瓦
      • 35000 转/分
      预设程序用于真空和果昔搅拌

      预设程序用于真空和果昔搅拌

      3 种程序可选：真空破壁、暂动、碎冰。能够制作您喜爱的果昔。

      多档手动调速模式

      多档手动调速模式

      可以低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节料理所需的转速。

      强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑

      强劲的 1400 瓦马达，搅拌顺滑

      得益于 1400 瓦的马达，达到蔬果细腻的搅拌效果。

      高级 ProBlend 6 3D 搅拌技术

      高级 ProBlend 6 3D 搅拌技术

      我们研发了 ProBlend 6 3D 技术，可确保细腻搅拌果昔中的所有原料 – 因此，水果、蔬菜和坚果中的营养成分可从细胞结构中得以释放且易于人体吸收。

      高达 35000 转/分

      高达 35000 转/分

      35000 转/分，可实现均匀的搅拌效果，制作健康的果昔

      可放心用洗碗机清洗搅拌杯

      可放心用洗碗机清洗搅拌杯

      飞利浦搅拌机所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗 - 刀件组件除外。刀头冲洗即可。如果需要，底座可用布擦净。

      可拆卸式刀片，易于冲洗

      可拆卸式刀片，易于冲洗

      只需将刀件组从搅拌杯上拆卸下来，即可冲洗干净。为了保持刀头锋利，请不要使用洗碗机清洗。

      一键即可选择预设程序

      一键即可选择预设程序

      一键选择预设程序，包括真空、碎冰和真空 + 果昔搅拌

      2 年全球保修

      2 年全球保修

      产品具有 2 年全球保修 – 我们确保产品的品质和操作性能。

      真空技术

      真空技术在搅拌之前从搅拌杯中抽出氧气。搅拌效果看得见：气泡更少、泡沫更少、果汁分离更少。果昔保鲜时间更长。

      2 个不易破碎的 Tritan 随行杯

      每个人都喜爱美味的果昔！2 升 Tritan 聚酯搅拌杯的工作容量为 1.8 升，可制作供全家人享用的果昔。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 搅拌杯
        • 量杯
        • 美味食谱手册
        • 碎冰刀片
        • 随行杯

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        速度设置档数
        可调
        预设程序
        4
        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 防滑底座
        • 开/关按键
        • 暂动
        • 变速
        • 可拆卸盖子
        真空果昔按钮
        主要特征
        ProBlend 6 3D

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        2.2  升
        搅拌杯加工容量
        1.8  升
        功率
        1400  瓦
        RPM（最大）
        35000  转/分
        电线长度
        1  米

      • 设计

        颜色
        金属

      • 表面处理

        刀片材质
        不锈钢
        搅拌杯材料
        Tritan
        机身材料
        SS

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          奖项

          • 由独立实验室于 2017 年 11/12 月进行测试，与飞利浦 HR3752 不使用真空功能进行搅拌的情况进行比较。