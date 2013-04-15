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5.1 3D 蓝光家庭影院

HTB3510/98
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    5.1 3D 蓝光家庭影院

    HTB3510/98

    震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

    用飞利浦 HTB3510 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。 查看所有优势

    5.1 3D 蓝光家庭影院

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    5.1 3D 蓝光家庭影院

    震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

    用飞利浦 HTB3510 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。 查看所有优势

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      震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

      • 3D 蓝光
      • 1000 瓦
      通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

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      蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

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      Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

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      全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

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      在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

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      飞利浦 MyRemote 应用程序让您可使用智能手机或平板电脑作为遥控器来控制连接至家庭 Wi-Fi 网络的飞利浦 AV 产品，让您可在家中随时随地进行控制。它还随附若干有用的功能，例如 SimplyShare 互联易享用于以无线方式连接和传输所有娱乐内容；MySound 可自定您的聆听喜好。

      通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容

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      通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑/智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。

      通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐

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      借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

      HDMI 提供高清电影和画质

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      HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。

      EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

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      EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

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      技术规格

      • 附件

        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 安全和法律说明
        • 商标表
        • 全球保修单
        • HDMI 电缆
        • 用户手册
        • FM 天线

      • 音频播放

        压缩格式
        • AAC
        • FLAC
        • MP3
        • Ogg Vorbis
        • WAV
        • WMA
        • 杜比数字
        • DTS
        MP3 比特率
        32 - 320kbps

      • 静态照片播放

        压缩格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 渐变式 JPEG
        • PNG
        画面效果增强
        • 旋转
        • 缩放

      • 视频播放

        压缩格式
        • AVCHD
        • DivX Plus HD
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • H.264
        • ISO
        • WMV 9

      • 光学播放媒体

        可播放光盘
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 文件格式

        音频
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        图片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        视频
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg
        • wmv

      • 连接

        背面连接
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • 数字同轴输入
        • 数码光学输入
        • Easy-Fit 扬声器插孔
        • 以太网
        • HDMI 1.4 输出 (ARC)
        • 固定 FM 天线。
        • USB（仅限于 VOD/BD-LIVE）
        • AUX 输入
        前置接口
        • 音频输入
        • 高速 USB
        • 麦克风输入

      • 便利性

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 音频回传通道
        • 自动音频输入映射
        • 单键式播放
        • 单键式待机
        • 遥控器 - 机器转移归向
        • 21:9 格式字幕支持
        • 自动唇形同步
        • 系统待机
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音频回传通道 (ARC)
        • 内容类型
        • Deep color

      • 扬声器

        扬声器类型
        • 1 个中置扬声器
        • 4 个卫星扬声器
        中置扬声器驱动程序
        1 x 3 英寸全频低音扬声器
        中置扬声器频率范围
        150 - 20k  赫兹
        中置扬声器阻抗
        4  欧姆
        每个卫星扬声器的驱动器
        1 x 3 英寸全频低音扬声器
        附属扬声器频率范围
        150 - 20k  赫兹
        附属扬声器阻抗
        4  欧姆
        超低音扬声器类型
        无源
        低音炮
        1 个 8 英寸低音扬声器
        超低音扬声器频率范围
        20 - 150  赫兹
        超低音扬声器阻抗
        4  欧姆

      • 图片/显示

        画面效果增强
        • HD（720p、1080i、1080p/24fps）
        • 逐行扫描
        • 视频像素提升

      • 功率

        功耗
        160  瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        电源
        110 - 127 伏 / 220 - 240 伏

      • 声音

        总功率 RMS @ 30% THD
        1000  瓦
        均衡器设置
        • 游戏
        • 电影
        • 音乐
        • 新闻
        • 原装
        音效增强
        • 夜间模式
        • 自动音量调衡
        • 双倍震撼低音
        • 高音和低音控制
        声音系统
        • 杜比数字 Plus
        • Dolby True HD
        • DTS-HD Master Audio Essential
        中置扬声器输出功率
        166 瓦
        卫星扬声器输出功率
        166 瓦（4 个）
        低音扬声器输出功率
        166 瓦

      • 调谐器/接收/发送

        预设频道数
        40
        调谐波段
        FM
        RDS
        电台名称

      • 外箱

        EAN
        87 12581 67989 7
        总重
        11.22  千克
        高度
        37.8  厘米
        长度
        60.8  厘米
        净重
        9.9  千克
        用户包装数量
        1
        自重
        1.32  千克
        宽度
        37.4  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        37.8  厘米
        EAN
        87 12581 67989 7
        总重
        11.22  千克
        高度
        60.8  厘米
        净重
        9.9  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        1.32  千克
        货架摆放类型
        侧放
        宽度
        37.4  厘米

      • 尺寸

        中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        223 x 100 x 80  毫米
        中置扬声器线缆长度
        2  米
        前置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        90 x 185 x 82  毫米
        前置扬声器线缆长度
        3  米
        主装置（宽 x 高 x 厚）
        435X56.3X286.5  毫米
        后置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        90 x 185 x 82  毫米
        后置扬声器线缆长度
        10  米
        低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
        233X365X310  毫米
        低音扬声器线缆长度
        3  米
        中置扬声器重量
        0.65  千克
        前置扬声器重量
        0.53  千克
        后置扬声器重量
        0.53  千克
        超低音扬声器重量
        3.66  千克
        主装置重量
        2.66  千克

      • 产品尺寸

        厚度
        28  厘米
        高度
        5.8  厘米
        重量
        2.64  千克
        宽度
        43.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 安全和法律说明
      • 商标表
      • 全球保修单
      • HDMI 电缆
      • 用户手册
      • FM 天线

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          • DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
          • 杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。

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