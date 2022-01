通过 DivX Plus HD 认证,播放高清 DivX 有保证

蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术,让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放(H.264 HD 视频,包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频),同时还支持上一版本的 DivX 视频,分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。