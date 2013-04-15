包装盒中的其他物品
- 2 节 AAA 电池
- 电源线
- 快速入门指南
- 遥控器
- 安全和法律说明
- 商标表
- 全球保修单
- HDMI 电缆
- 用户手册
- FM 天线
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
用飞利浦 HTB3510 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
飞利浦 MyRemote 应用程序让您可使用智能手机或平板电脑作为遥控器来控制连接至家庭 Wi-Fi 网络的飞利浦 AV 产品，让您可在家中随时随地进行控制。它还随附若干有用的功能，例如 SimplyShare 互联易享用于以无线方式连接和传输所有娱乐内容；MySound 可自定您的聆听喜好。
通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑/智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。
借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。
HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。
EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。
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