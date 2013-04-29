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HTB3540/93
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
用飞利浦 HTB3510 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。
双倍震撼低音
3D 蓝光
通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑/智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。
要检查您所在国家是否可用随选视频，请访问 www.philips.com/blu-ray。
DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。