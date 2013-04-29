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5.1 家庭影院

HTB3540/93

震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

用飞利浦 HTB3510 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。

查看所有优势

震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

  • 双倍震撼低音

  • 3D 蓝光

通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容

通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容

通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑/智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质

带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质

功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。

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