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感受来自四面八方的环绕立体声，感觉就像在电影院
无论您处于房间里的什么位置，开怀畅享原汁原味的影院体验。360 度全环绕音效扬声器的正面和周围都设计有喇叭驱动器，声音可均匀地充斥整个房间，感觉就像在电影院一样。
3D 蓝光
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
现在，为了达到最佳的音效体验，您可以毫不费力地调整飞利浦家庭影院。只要触摸遥控器上的按钮，预先加载的智能音效校准软件就会启动并发出扬声器测试信号。在自动校准麦克风对这些信号进行捕获和分析并进行必要的调整后，请考虑扬声器与收听位置之间的距离、响度和每个扬声器中声音信号的延迟响应时间。在 60 秒内，您的室内音效体验即可得到强化和优化。
飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未见的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。