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5.1 DVD 家庭影院

HTD3510/93

来自微型扬声器的震撼环绕音效

用这款飞利浦家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供 300 瓦震撼的环绕音效，并通过 HDMI 将 DVD 视频提升至 1080p，呈现接近高清的画面。

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来自微型扬声器的震撼环绕音效

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EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容

可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

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  1. DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。

  2. 杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。