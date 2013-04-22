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HTD3540/93
来自微型扬声器的震撼环绕音效
用飞利浦 HTD3540 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供 300 瓦震撼的环绕音效，并通过 HDMI 将 DVD 视频提升至 1080p ，呈现接近高清的画面。
DVD
USB 2.0
卡拉 OK
有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。
HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。
DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。