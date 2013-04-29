5.1 家庭影院 HTD5540/98
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的音效
把影院的震撼效果带回家！这款飞利浦家庭影院具有带双中心管的扬声器，可演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，通过 DVD 光盘播放实现全高清 1080p 效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的音效
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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的音效
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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的音效
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杜比数字让影片效果卓然不凡
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容
可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。
HDMI 提供高清电影和画质
HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。
EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。
通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。
通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。
1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
技术规格
-
声音
- 声音系统
-
杜比数字 5.1
- 中置扬声器输出功率
-
166 瓦
- 卫星扬声器输出功率
-
2 x 166 瓦
- 高身扬声器输出功率
-
2 x 166 瓦
- 低音扬声器输出功率
-
166 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD
-
1000
瓦
- 均衡器设置
-
- 音效增强
-
夜间模式
-
扬声器
- 扬声器类型
-
-
1 个中置扬声器
-
2 个卫星扬声器
-
2 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序
-
1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器频率范围
-
150-20k
赫兹
- 中置扬声器阻抗
-
4
欧姆
- 每个卫星扬声器的驱动器
-
1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗
-
4
欧姆
- 附属扬声器频率范围
-
150-20k
赫兹
- 每个高身扬声器的驱动器
-
1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围
-
150-20k
赫兹
- 高身扬声器阻抗
-
4
欧姆
- 超低音扬声器类型
-
无源
- 低音炮
-
1 个 8 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围
-
20-150
赫兹
- 超低音扬声器阻抗
-
4
欧姆
-
光学播放媒体
- 可播放光盘
-
-
CD
-
CDDA
-
CD-R/CD-RW
-
DVD
-
DVD +R/+RW
-
DVD -R/-RW
-
SVCD
-
VCD
-
视频播放
- 压缩格式
-
-
音频播放
- 压缩格式
-
- MP3 比特率
-
32 - 320kbps
-
静态照片播放
- 画面效果增强
-
- 图像压缩格式
-
-
图片/显示
- 画面效果增强
-
视频像素提升
-
文件格式
- 视频
-
- 音频
-
- 图片
-
-
便利性
- EasyLink (HDMI-CEC)
-
-
音频回传通道
-
自动音频输入映射
-
单键式播放
-
单键式待机
-
遥控器 - 机器转移归向
-
系统待机
- HDMI 功能
-
音频回传通道 (ARC)
-
连接
- 前置接口
-
- 背面连接
-
-
AUX IN 1
-
复合视频 (CVBS) 输出
-
数码光学输入
-
HDMI 1.4 输出 (ARC)
-
迷你型 Easy-Fit 扬声器插孔
-
卡拉 OK 播放
- 标准功能
-
-
调谐器/接收/发送
- 调谐波段
-
FM
- 预设频道数
-
40
-
功率
- 功耗
-
105
瓦
- 电源
-
- 待机功耗
-
< 0.5 瓦
-
附件
- 兼容的附件
-
STS3001 扬声器支架
- 随附的附件
-
-
电源线
-
遥控器
-
安全和法律说明
-
商标表
-
全球保修单
-
AAA 电池 (x1)
-
用户手册
-
尺寸
- 中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
-
223 x 100 x 80
毫米
- 中置扬声器重量
-
0.65
千克
- 中置扬声器线缆长度
-
2
米
- 前置扬声器（宽 x 高 x 厚）
-
90 x 185 x 82
毫米
- 前置扬声器重量
-
0.53
千克
- 前置扬声器线缆长度
-
3
米
- 后置高身扬声器（宽 x 高 x 厚）
-
247 x 242 x 1090
毫米
- 后置扬声器重量
-
2.72
千克
- 后置扬声器线缆长度
-
7
米
- 低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
-
233 x 365 x 310
毫米
- 超低音扬声器重量
-
4.3
千克
- 低音扬声器线缆长度
-
3
米
-
外箱
- EAN
-
87 12581 67887 6
- 总重
-
16.54
千克
- 高度
-
50
厘米
- 长度
-
66
厘米
- 净重
-
14.83
千克
- 用户包装数量
-
1
- 自重
-
1.71
千克
- 宽度
-
37.4
厘米
-
包装尺寸
- 厚度
-
37.4
厘米
- EAN
-
87 12581 67887 6
- 总重
-
16.54
千克
- 高度
-
50
厘米
- 净重
-
14.83
千克
- 随附产品数量
-
1
- 包装类型
-
箱体
- 自重
-
1.71
千克
- 货架摆放类型
-
侧放
- 宽度
-
66
厘米
-
产品尺寸
- 厚度
-
33.5
厘米
- 高度
-
5.8
厘米
- 重量
-
2.35
千克
- 宽度
-
36
厘米
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 电源线
- 遥控器
- 安全和法律说明
- 商标表
- 全球保修单
- AAA 电池 (x1)
- 用户手册
- DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
- 杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。
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