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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
把影院的震撼效果带回家！带双低音导管的扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，宛若真实再现的 3D 蓝光播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。
双倍震撼低音
3D 蓝光
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。
结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机/平板电脑控制您的家庭影院。