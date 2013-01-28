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5.1 家庭影院

HTS5593/40
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    5.1 家庭影院

    HTS5593/40

    震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

    把影院的震撼效果带回家！带双低音导管的扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，宛若真实再现的 3D 蓝光播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。 查看所有优势

    5.1 家庭影院

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    5.1 家庭影院

    震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

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      带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质

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      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

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      Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

      全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

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      在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

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      HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

      通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

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      结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机/平板电脑控制您的家庭影院。

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      技术规格

      • 声音

        均衡器设置
        • 游戏
        • 电影
        • 音乐
        • 新闻
        • 原装
        音效增强
        • 自动音量调衡
        • 数码数字定向逻辑 II
        • 双倍震撼低音
        • FullSound 飞声技术
        • 夜间模式
        • Surround Plus
        • 高音和低音控制
        声音系统
        • 杜比数字 5.1
        • 杜比数字 Plus
        • Dolby True HD
        • DTS 数字环绕声
        • DTS-HD 高分辨率音频
        • DTS-HD Master Audio
        中置扬声器输出功率
        166 瓦
        低音扬声器输出功率
        166 瓦
        高身扬声器输出功率
        4 x 166 瓦
        总功率 RMS @ 30% THD
        1000  瓦

      • 扬声器

        扬声器类型
        • 1 个中置扬声器
        • 4 个高身扬声器
        中置扬声器驱动程序
        1 x 3 英寸全频低音扬声器
        中置扬声器频率范围
        150-20k  赫兹
        中置扬声器阻抗
        4  欧姆
        每个高身扬声器的驱动器
        1 x 3 英寸全频低音扬声器
        高身扬声器频率范围
        150-20k  赫兹
        高身扬声器阻抗
        4  欧姆
        超低音扬声器类型
        无源
        低音炮
        1 x 6.5 英寸低音扬声器
        超低音扬声器频率范围
        20-150  赫兹
        超低音扬声器阻抗
        4  欧姆

      • 连接

        前置接口
        • 高速 USB
        • Music iLINK
        背面连接
        • AUX 输入
        • 插接式扬声器接口
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • 数字同轴输入
        • 数码光学输入
        • 以太网
        • FM 天线插孔
        • HDMI 1.4 输出 (ARC)
        • HDMI IN 1
        • HDMI IN 2
        • iPod/iPhone 基座插孔
        • SD/SDHC 卡插槽
        • Wi-Fi USB 插槽
        • 无线后置音响
        智能电视
        • MyRemote
        • 网络冲浪
        • SimplyShare 互联易享

      • 便利性

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 21:9 格式字幕支持
        • 音频回传通道
        • 自动音频输入映射
        • 自动唇形同步
        • 单键式播放
        • 单键式待机
        • 遥控器 - 机器转移归向
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音频回传通道 (ARC)
        • 内容类型
        • Deep color

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        预设频道数
        40
        RDS
        电台名称

      • 光学播放媒体

        可播放光盘
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 文件格式

        音频
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        图片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        视频
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg

      • 音频播放

        压缩格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        MP3 比特率
        32 - 320kbps

      • 视频播放

        压缩格式
        • AVCHD
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 静态照片播放

        压缩格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 渐变式 JPEG
        • PNG
        画面效果增强
        • 旋转
        • 带音乐播放的幻灯片放映
        • 缩放

      • 图片/显示

        画面效果增强
        • HD（720p、1080i、1080p/24fps）
        • 逐行扫描
        • 视频像素提升

      • 功率

        功耗
        105  瓦
        电源
        • 220-240 伏
        • 50 赫兹
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 可持续发展

        包装
        电子用户手册

      • 尺寸

        主装置（宽 x 高 x 厚）
        435 x 45 x 330  毫米
        主装置重量
        3.69  千克
        中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        223 x 102 x 80  毫米
        中置扬声器重量
        0.57  千克
        中置扬声器线缆长度
        2  米
        前置高身扬声器（宽 x 高 x 厚）
        100 x 1092 x 65  毫米
        前置扬声器重量
        0.82  千克
        前置扬声器线缆长度
        4  米
        后置高身扬声器（宽 x 高 x 厚）
        100 x 1092 x 65  毫米
        后置扬声器重量
        0.82  千克
        后置扬声器线缆长度
        10  米
        低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
        178 x 303 x 343  毫米
        低音扬声器线缆长度
        3  米
        包装（宽 x 高 x 厚）
        668 x 400 x 534  毫米
        重量（含包装）
        23.28  千克
        超低音扬声器重量
        3.9  千克

      • 附件

        兼容的附件
        • iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座
        • RWSS5512 无线后置模块
        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • FM 天线
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 安全和法律说明
        • 商标表
        • 全球保修单

      • 产品尺寸

        线缆长度
        0  厘米
        厚度
        34.3  厘米
        高度
        5.55  厘米
        重量
        3.31  千克
        宽度
        43.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        40  厘米
        EAN
        87 12581 67329 1
        总重
        23.2  千克
        高度
        53.4  厘米
        净重
        20.1  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        3.1  千克
        货架摆放类型
        侧放
        宽度
        66.8  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 67329 1
        总重
        23.2  千克
        高度
        53.4  厘米
        长度
        66.8  厘米
        净重
        20.1  千克
        用户包装数量
        1
        自重
        3.1  千克
        宽度
        40  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • FM 天线
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 安全和法律说明
      • 商标表
      • 全球保修单

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