5.1 家庭影院 HTS5593/40
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
把影院的震撼效果带回家！带双低音导管的扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，宛若真实再现的 3D 蓝光播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。
查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果 执着于音 带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质
功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面
HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。
通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容
结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机/平板电脑控制您的家庭影院。
触摸屏令播放和音量控制更加直观
借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。
无线后置扬声器选项，令摆放井井有条
无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。
1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
显示全部功能 显示更少功能 技术规格
声音
均衡器设置 音效增强
自动音量调衡
数码数字定向逻辑 II
双倍震撼低音
FullSound 飞声技术
夜间模式
Surround Plus
高音和低音控制 声音系统
杜比数字 5.1
杜比数字 Plus
Dolby True HD
DTS 数字环绕声
DTS-HD 高分辨率音频
DTS-HD Master Audio 中置扬声器输出功率
166 瓦 低音扬声器输出功率
166 瓦 高身扬声器输出功率
4 x 166 瓦 总功率 RMS @ 30% THD
1000
瓦
扬声器
扬声器类型 中置扬声器驱动程序
1 x 3 英寸全频低音扬声器 中置扬声器频率范围
150-20k
赫兹 中置扬声器阻抗
4
欧姆 每个高身扬声器的驱动器
1 x 3 英寸全频低音扬声器 高身扬声器频率范围
150-20k
赫兹 高身扬声器阻抗
4
欧姆 超低音扬声器类型
无源 低音炮
1 x 6.5 英寸低音扬声器 超低音扬声器频率范围
20-150
赫兹 超低音扬声器阻抗
4
欧姆
连接
前置接口 背面连接
AUX 输入
插接式扬声器接口
复合视频 (CVBS) 输出
数字同轴输入
数码光学输入
以太网
FM 天线插孔
HDMI 1.4 输出 (ARC)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
iPod/iPhone 基座插孔
SD/SDHC 卡插槽
Wi-Fi USB 插槽
无线后置音响 智能电视
MyRemote
网络冲浪
SimplyShare 互联易享
便利性
EasyLink (HDMI-CEC)
21:9 格式字幕支持
音频回传通道
自动音频输入映射
自动唇形同步
单键式播放
单键式待机
遥控器 - 机器转移归向 HDMI 功能
3D
音频回传通道 (ARC)
内容类型
Deep color
调谐器/接收/发送
调谐波段
FM 预设频道数
40 RDS
电台名称
光学播放媒体
可播放光盘
AVCHD
BD
BD R / BD RE
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
文件格式
音频 图片 视频
avi
divx
mkv
mp4
mpeg
mpg
音频播放
压缩格式 MP3 比特率
32 - 320kbps
视频播放
压缩格式
AVCHD
DivX Ultra
MPEG1
MPEG2
MPEG4
静态照片播放
压缩格式
GIF
JPEG
JPEG HD
渐变式 JPEG
PNG 画面效果增强
图片/显示
画面效果增强
功率
功耗
105
瓦 电源 待机功耗
< 0.5 瓦
可持续发展
包装
电子用户手册
尺寸
主装置（宽 x 高 x 厚）
435 x 45 x 330
毫米 主装置重量
3.69
千克 中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
223 x 102 x 80
毫米 中置扬声器重量
0.57
千克 中置扬声器线缆长度
2
米 前置高身扬声器（宽 x 高 x 厚）
100 x 1092 x 65
毫米 前置扬声器重量
0.82
千克 前置扬声器线缆长度
4
米 后置高身扬声器（宽 x 高 x 厚）
100 x 1092 x 65
毫米 后置扬声器重量
0.82
千克 后置扬声器线缆长度
10
米 低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
178 x 303 x 343
毫米 低音扬声器线缆长度
3
米 包装（宽 x 高 x 厚）
668 x 400 x 534
毫米 重量（含包装）
23.28
千克 超低音扬声器重量
3.9
千克
附件
兼容的附件 随附的附件
2 节 AAA 电池
FM 天线
电源线
快速入门指南
遥控器
安全和法律说明
商标表
全球保修单
产品尺寸
线缆长度
0
厘米 厚度
34.3
厘米 高度
5.55
厘米 重量
3.31
千克 宽度
43.5
厘米
包装尺寸
厚度
40
厘米 EAN
87 12581 67329 1 总重
23.2
千克 高度
53.4
厘米 净重
20.1
千克 随附产品数量
1 包装类型
箱体 自重
3.1
千克 货架摆放类型
侧放 宽度
66.8
厘米
外箱
EAN
87 12581 67329 1 总重
23.2
千克 高度
53.4
厘米 长度
66.8
厘米 净重
20.1
千克 用户包装数量
1 自重
3.1
千克 宽度
40
厘米 包装盒内物品：
包装盒中的其他物品 2 节 AAA 电池 FM 天线 电源线 快速入门指南 遥控器 安全和法律说明 商标表 全球保修单
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