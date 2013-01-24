这款加湿器每小时散发出 300 毫升不可见的纳米水分子*。采用 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中。
加湿滤网具备双重防御功能，可防止水箱滋生细菌和霉菌。进口配方涂层可有效抑制 99% 的细菌滋生* 并获得了 1 级防霉效果认证*。
我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和地板上出现白色污染或水滴。
其采用优雅而精细的设计，可轻松让您的家居装潢生辉添色。除了提供先进的加湿功能，它还可让您的家居环境给人清爽时尚的感觉。
智能传感器每隔 3 秒检测一次湿度。当湿度达到预设级别时会自动调低风扇转速，节能环保，同时能使本产品精确地管理湿度级别。
数字湿度反馈可有效提供实时室内湿度（数字形式）
大容量水箱可容纳多达 3 升水，可连续使用长达 20 小时*。使用杯子或在水龙头下为水箱注水，直至达到最大水位线。
干净卫生地缓解干燥空气带来的不适感，维持经科学验证的舒适度*。将湿度控制在 40% 至 60% 的理想相对湿度范围，睡眠质量更好*。可选择 40%、50% 或 60% 作为您的目标湿度，加湿器将自动调整性能，以达到所需的湿度。
一键自动模式，易于操控，加湿器可优化其性能以达到默认的 50% 湿度预设值。
使用加湿器的定时器，可设定其运行的小时数。然后，它将在时间过完后自动关闭。有 1 到 9 小时运行时间可供选择。
在睡眠模式下，加湿器以较小噪音级别运行，并且除速度模式图标以外，所有指示灯都将熄灭。该设置可确保您在舒适氛围中获得良好睡眠
性能
功能