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3000 series

空气加湿器

HU3916/00
  • 双重防御细菌和霉菌 双重防御细菌和霉菌 双重防御细菌和霉菌
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    3000 series 空气加湿器

    HU3916/00

    双重防御细菌和霉菌

    飞利浦 3000 系列空气加湿器可均匀分布不可见的纯净纳米水分子，具有双重防御细菌和霉菌功效。以清新的卫生保湿体验消除干燥空气带来的不适感。 查看所有优势

    3000 series 空气加湿器

    双重防御细菌和霉菌

    飞利浦 3000 系列空气加湿器可均匀分布不可见的纯净纳米水分子，具有双重防御细菌和霉菌功效。以清新的卫生保湿体验消除干燥空气带来的不适感。 查看所有优势

    双重防御细菌和霉菌

    飞利浦 3000 系列空气加湿器可均匀分布不可见的纯净纳米水分子，具有双重防御细菌和霉菌功效。以清新的卫生保湿体验消除干燥空气带来的不适感。 查看所有优势

    3000 series 空气加湿器

    双重防御细菌和霉菌

    飞利浦 3000 系列空气加湿器可均匀分布不可见的纯净纳米水分子，具有双重防御细菌和霉菌功效。以清新的卫生保湿体验消除干燥空气带来的不适感。 查看所有优势

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      双重防御细菌和霉菌

      纳米级保湿，连您的肌肤都可以轻松“吸入”水分*

      • 适用于起居室
      • 抑制 99% 的细菌滋生
      • 1 级防霉认证
      • 大容量水箱：3 升

      360° 均匀分布

      这款加湿器每小时散发出 300 毫升不可见的纳米水分子*。采用 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中。

      双重防御细菌和霉菌*

      加湿滤网具备双重防御功能，可防止水箱滋生细菌和霉菌。进口配方涂层可有效抑制 99% 的细菌滋生* 并获得了 1 级防霉效果认证*。

      无白色污染或水渍*

      我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和地板上出现白色污染或水滴。

      优雅、精细的设计，轻松为您的家居装潢生辉添色

      其采用优雅而精细的设计，可轻松让您的家居装潢生辉添色。除了提供先进的加湿功能，它还可让您的家居环境给人清爽时尚的感觉。

      每隔 3 秒检测一次湿度变化

      智能传感器每隔 3 秒检测一次湿度。当湿度达到预设级别时会自动调低风扇转速，节能环保，同时能使本产品精确地管理湿度级别。

      提供数字湿度反馈

      数字湿度反馈可有效提供实时室内湿度（数字形式）

      3 升水箱，可连续使用长达 20 小时*

      大容量水箱可容纳多达 3 升水，可连续使用长达 20 小时*。使用杯子或在水龙头下为水箱注水，直至达到最大水位线。

      将湿度智能控制至所需水平

      干净卫生地缓解干燥空气带来的不适感，维持经科学验证的舒适度*。将湿度控制在 40% 至 60% 的理想相对湿度范围，睡眠质量更好*。可选择 40%、50% 或 60% 作为您的目标湿度，加湿器将自动调整性能，以达到所需的湿度。

      自动模式可自动调整湿度

      一键自动模式，易于操控，加湿器可优化其性能以达到默认的 50% 湿度预设值。

      1~9 小时定时器

      使用加湿器的定时器，可设定其运行的小时数。然后，它将在时间过完后自动关闭。有 1 到 9 小时运行时间可供选择。

      睡眠模式可提供安静睡眠环境，睡眠质量更好

      在睡眠模式下，加湿器以较小噪音级别运行，并且除速度模式图标以外，所有指示灯都将熄灭。该设置可确保您在舒适氛围中获得良好睡眠

      技术规格

      • 性能

        加湿速率
        300  毫升/小时
        适用面积
        起居室

      • 功能

        空气质量反馈
        数字
        风扇速度
        3
        提醒功能
        1~9  小时
        灯光控制
        开/关
        马达
        交流
        湿度传感器
        Y
        NanoCloud 技术
        Y

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          • 除其他保湿方式外，美国皮肤病学会建议使用加湿器为肌肤增加水分以舒缓干燥的肌肤
          • 抑制 99% 的细菌：由经认证的第三方实验室在处理过的滤网上检测细菌（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌），条件是指依据 GB 21551.2-2010 标准进行的抗菌性测试，使用 24 小时后的结果表明，滤网抗菌率 > 99%。
          • 1 级防霉效果：由经认证的第三方实验室在处理过的滤网上检测霉菌（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），条件是指进行的抗霉性测试
          • 结果基于产品中释放的白色葡萄球菌。在测试期间，在水箱中使用了掺有上述细菌的无菌水。
          • 可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
          • 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
          • 20 小时使用时间：计算值基于水箱注满 3 升水，以速度 1 运行，加湿率为 150 毫升/小时的条件得出。
          • 据一篇 2018 年发表在学术期刊上有关“出色睡眠所需环境参数”的报告显示，人体感觉舒适的适宜相对湿度介于 40% 和 60% 之间，当湿度超出该范围时，
          • 会对睡眠造成负面影响。“这些结果突显了将睡眠环境中的湿度与白天舒适湿度 [40 - 60%] 保持一致的重要性”。