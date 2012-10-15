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    Series 2000 空气加湿器

    HU4801/00

    畅享呼吸，安心入眠

    让您家里充满舒适怡人的干净空气。采用 NanoCloud 技术的加湿器不会产生白雾，也不会形成积水，并且可以减少高达 99% 的细菌 (1)。湿气均匀扩散，有效加湿整个房间。

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    Series 2000 空气加湿器

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    畅享呼吸，安心入眠

    给干燥的空气加湿，干净卫生，日夜守护

    • 加湿面积高达 25 平方米
    • 200 毫米/小时的加湿速率
    • 减少高达 99% 的细菌
    NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)

    NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)

    独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。NanoCloud 的超细薄雾肉眼看不到，并且使细菌极难生存或者残留物难以附着 - 加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌。(1)

    为高达 25 平方米面积的空间高效加湿 (3)

    为高达 25 平方米面积的空间高效加湿 (3)

    2 种风扇速度和自动设置可满足您想要的性能和舒适度。输出高达 200 毫升/小时，可有效加湿高达 25 平方米面积的任何空间。(2,3)

    在您的整个房间内实现均匀且高效的循环

    在您的整个房间内实现均匀且高效的循环

    360 度喷雾器可在整个房间内均匀扩散加湿的空气。超细 NanoCloud 蒸汽可携带更多水分并防止过度饱和，尤其可在较大空间内高效加湿。

    不会产生白雾或形成积水 (4)

    不会产生白雾或形成积水 (4)

    NanoCloud 的隐形薄雾不会产生白雾，也不会在您的房间留下积水 (4)。超声波加湿器形成的较大水滴可能会打湿周围物品并含有矿物质，从而在附近的表面留下白色残留物。NanoCloud 颗粒极小，以至于无法包含矿物质，可有效防止残留和染色。

    安全高效且完全天然 (5)

    安全高效且完全天然 (5)

    NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，广泛认为是一种安全卫生且高效的加湿方法。没有使用离子、化学物质或臭氧 (5)，也没有加热水，因此不存在灼伤风险。

    睡眠模式，整晚静音运行

    睡眠模式，整晚静音运行

    睡眠模式可最大限度降低噪声水平，整晚静音且高效运行。

    智能设计，操作简易

    智能设计，操作简易

    大水箱可支持数小时不间断加湿。重新注水十分简单，打开顶盖即可注水。易于清洁的设计有助于加湿器养护，让您家中保持空气干净卫生。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      有效区域
      25  m²
      水箱容量
      2  l
      噪音级别
      26  dB(A)
      操作时间
      8  hour(s)

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      249 x 249 x 339  mm
      包装尺寸（长x宽x高）
      310*310*405  mm
      产品重量
      2.92  kg
      重量（含包装）
      4.20  kg
      颜色
      白色和浅绿色
      水箱
      2升

    • 设计和修整

      颜色
      白色、浅绿色

    • 服务

      2 年全球保修

    • 替换

      加湿过滤网
      每 6 个月更换一次 FY2401

    • 可用性

      模式
      睡眠
      手动速度设置
      1.2
      电线长度
      1.6 米
      水箱自主控制时间 (6)
      13 小时

    • 节能

      待机功耗
      < 0.5 瓦
      电压
      220 V
      最大功耗
      14 瓦

    • 更换过滤网

      加湿器滤网
      FY2401 - 长达 6 个月

    • 性能

      加湿速率 (2)
      200 毫升/小时
      加湿适用面积 (3)
      覆盖范围高达 25 平方米
      NanoCloud 技术 (1)
      减少高达 99% 的细菌

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    • (1) 由独立实验室测试，与不含减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块进行对比
    • (2) 经过第三方实验室 GB/T 23332-2018 测试。23±2°C 的初始温度和 30±2% RH 的相对湿度
    • (3) 根据第三方实验室据 GB/T 23332-2018 测试的加湿性能，使用 AHAM HU-1-2016 第 7.3 条进行计算
    • (4) 根据 DIN 44973、IUTA e.V.，经过第三方实验室测试 3 小时内的家具上矿物沉积。
    • (5) 经过第三方实验室 GB 21551.3-2010 测试。臭氧、TVOC、PM10 和 UV 强度低于限值。
    • (6) 计算值基于水箱注满 2 升水，以速度 1 运行，加湿速率为 150 毫升/小时的条件得出。

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