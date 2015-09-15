Series 5000 空气加湿器
长久保护，持久健康
飞利浦净化加湿器搭载先进的 NanoCloud 纳米云加湿科技和纳米级劲护滤网，保护您免受空气污染的危害，并给您带来舒适健康的空气。 查看所有优势
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长久保护，持久健康
NanoCloud 加湿、NanoProtect 净化
- 加湿速率：500 毫升/小时*
- 颗粒物 CADR：140 立方米/小时*
- 0.02 微米 颗粒物过滤*
- 起居室（70 平方米）*
NanoCloud 技术：卫生加湿，操作简单
NanoCloud 技术可安静高效地加湿空气，去除高达 99% 的细菌 (5)。NanoCloud 的工作原理是通过自然蒸发产生一种不可见的纳米大小纯水蒸气分子雾气。由于其尺寸极小，可均匀地加湿空气，细菌和矿物质很难附着在上面，以防细菌传播和房间内出现白色灰尘 (4)。
4 种设置强效加湿，速率高达 580 ml/h
以高达 580 ml/h (6) 的水加湿速率快速加湿空气。设备可感应空气中的湿度水平并自动加湿到所需水平。目标湿度水平有 40%、50% 或 60% 三种选择，加湿器将自动开、关机以达到您所需的湿度水平。
高达 175 m3/h CADR (1)：净化面积高达 21 m2 (2)
净化器的关键性能指标是 CADR（洁净空气量）：1 小时内产生的洁净空气量。CADR 越高，净化速度越快。房间空气条件越差，越要选择更高的 CADR。本款净化器具有 175 m3/h (1) 的 CADR，可有效净化面积多达 21 m2 的整个房间。
HEPA 过滤网可过滤小至 0.02 微米的颗粒 (3)
HEPA 过滤网可捕获小至 0.02 微米的颗粒 (3)。经测试，其可去除在空气中悬浮的高达 99% 的细菌 (2)。让您远离室外的污染、病毒、花粉、宠物皮屑、尘螨、霉菌孢子、烟尘和其他过敏原与污染物。
睡眠模式，静音运行
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气
经过完整测试，品质值得信赖
Philips 净化器在出厂发布前经过必需且严格的检测测试。它们经过严格的使用寿命和耐用性测试，可全天候连续运行。
具有净化加湿与仅净化两种设置，可选择自动或手动模式
一键即可在净化加湿仅净化两种模式之间切换。在自动模式下，加湿传感器可使房间保持在您最想要的湿度水平。
低能耗
得益于其节能设计，空气净化器以最大 16W 的功率运行。其耗能低于一颗标准灯泡。
睡眠模式，静音运行
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
6~11
W
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 水箱
-
4
l
- 水箱容量
-
4
l
- 噪音级别
-
32~53
dB(A)
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
460x446x275
mm
- 产品重量
-
8.8
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
46 x 40 x 27 cm
- 重量（含包装）
-
11
kg
- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）
-
51 x 35 x 57 cm
-
设计和修整
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
亚光黑
- 控制面板类型
-
触摸屏
- 风扇速度指示
-
“速度 1”、“速度 2”、“速度 3”、“自动”
-
服务
- 2 年保修
-
是
- 2 年全球保修
-
是
-
替换
- 纳米云旋转式加湿滤网
-
FY5156
- 净化滤网
-
FY1114
-
可用性
- 手动速度设置
-
1、2、3
- 湿度设置
-
40%、50%、60%
- 电线长度
-
1.8 米
- 提醒功能
-
1~8 hour(s)
- 最低音量
-
30 dB
- 最大声量
-
47 dB
- 自动模式
-
Humidity
- 睡眠模式
-
Yes
- 童锁
-
Yes
-
节能
- 最大功耗
-
11 瓦
- 待机功耗
-
< 1 W
- 电压
-
220-240 V
-
更换过滤网
- 加湿器滤网
-
FY5156 - Up to 6 months
- HEPA
-
FY1114 - Up to 12 months
-
性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
140
m³/h
- 加湿速率
-
500
ml/h
- CADR（颗粒物，GB/T）(1)
-
175 m3/h
- 净化适用面积
-
Up to 21 m2 (GB/T)
- 加湿速率 (6)
-
580 ml/h
- 加湿适用面积 (7)
-
Up to 78 m2
- 过滤系统
-
HEPA and Prefilter
- 细菌过滤 (2)
-
99% bacteria filtration rate
- NanoCloud 技术 (5)
-
Up to 99% less bacteria
- 颗粒物 CADR：由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
- 可过滤 0.02 微米颗粒物：根据 IUTA 测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米 (0.02 微米)。
- 去除 99% 的细菌：针对白色葡萄球菌和进行测试，检测条件是指依据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105 cfu/m3
- 颗粒物 CADR：140 平方米/小时：CADR（香烟）经第三方根据 GB/T 18801-2008 测试
- 起居室（70 平方米）：基于加湿性能，依据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准。
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