HEPA 过滤网可过滤小至 0.02 微米的颗粒 (3)

HEPA 过滤网可捕获小至 0.02 微米的颗粒 (3)。经测试，其可去除在空气中悬浮的高达 99% 的细菌 (2)。让您远离室外的污染、病毒、花粉、宠物皮屑、尘螨、霉菌孢子、烟尘和其他过敏原与污染物。