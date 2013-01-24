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Philips Sonicare PowerUp

充电式声波震动牙刷

HX3110/00
Sonicare
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  • 更好地清除牙菌斑* 更好地清除牙菌斑* 更好地清除牙菌斑*
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    Philips Sonicare PowerUp 充电式声波震动牙刷

    HX3110/00

    更好地清除牙菌斑*

    这款 Sonicare 电动牙刷使用起来和手动牙刷一样方便，但可以更有效地清除牙菌斑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥205.00

    Philips Sonicare PowerUp 充电式声波震动牙刷

    更好地清除牙菌斑*

    这款 Sonicare 电动牙刷使用起来和手动牙刷一样方便，但可以更有效地清除牙菌斑。 查看所有优势

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      更好地清除牙菌斑*

      *与手动牙刷相比

      • 1 种模式
      • 1 个牙刷头
      声波技术

      声波技术

      1 天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多。每分钟震动超过 15,000 次。

      易于使用

      易于使用

      符合人体工程学的纤巧手柄，使用起来和手动牙刷一样方便。

      有助于减少蛀牙

      有助于减少蛀牙

      每天刷牙两次有助于减少蛀牙

      经实验表明，安全且柔和

      经实验表明，安全且柔和

      以下情况可以放心使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑。

      熟悉的刷牙动作 - 就像手动牙刷

      熟悉的刷牙动作 - 就像手动牙刷

      如同手动牙刷般熟悉的刷牙动作和牙刷头形状，但清洁效能高达每分钟 15,000 次震动。

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

      这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        薄荷绿

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 包含

        刷头
        1 个 ProResults 标准牙刷头
        充电器
        1
        牙刷柄
        1 个 PowerUp

      • 清洁效能

        美白益处
        帮助洁白牙齿
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器
        性能
        更有效地清除牙菌斑
        速度
        牙刷震动达 15,000 次/分钟
        健康益处
        帮助改善牙龈健康

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁

      • 操作简易

        手柄
        • 设计纤巧，符合人体工学
        • 橡胶手柄，易于把握
        电池寿命
        长达 2 周
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头

      • 技术规格

        电池类型
        镍氢电池
        电池
        充电式设计

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