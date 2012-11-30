Philips Sonicare PowerUp 充电式声波震动牙刷
更好地清除牙菌斑*
这款 Sonicare 电动牙刷使用起来和手动牙刷一样方便，但可以更有效地清除牙菌斑。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥205.00
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Philips Sonicare PowerUp 充电式声波震动牙刷
声波技术
1 天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多。每分钟震动超过 15,000 次。
易于使用
符合人体工程学的纤巧手柄，使用起来和手动牙刷一样方便。
经实验表明，安全且柔和
以下情况可以放心使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。
比手动牙刷更有效地清除牙菌斑
比手动牙刷更有效地清除牙菌斑。
熟悉的刷牙动作 - 就像手动牙刷
如同手动牙刷般熟悉的刷牙动作和牙刷头形状，但清洁效能高达每分钟 15,000 次震动。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白
这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 电池类型
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镍氢电池
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设计和外观
- 颜色
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薄荷绿
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 把手
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- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 电池寿命
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长达 2 周
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包含
- 牙刷柄
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1 个 PowerUp
- 刷头
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1 个 ProResults 标准牙刷头
- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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更有效地清除牙菌斑
- 健康益处
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帮助改善牙龈健康
- 美白益处
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帮助洁白牙齿
- 时间设定
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Smartimer 两分钟智能计时器
- 速度
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牙刷震动达 15,000 次/分钟
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
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