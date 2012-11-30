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    Philips Sonicare PowerUp 充电式声波震动牙刷

    HX3110/00

    更好地清除牙菌斑*

    这款 Sonicare 电动牙刷使用起来和手动牙刷一样方便，但可以更有效地清除牙菌斑。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥205.00

    Philips Sonicare PowerUp 充电式声波震动牙刷

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    更好地清除牙菌斑*

    *与手动牙刷相比

    • 1 种模式
    • 1 个牙刷头
    声波技术

    声波技术

    1 天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多。每分钟震动超过 15,000 次。

    易于使用

    易于使用

    符合人体工程学的纤巧手柄，使用起来和手动牙刷一样方便。

    有助于减少蛀牙

    有助于减少蛀牙

    每天刷牙两次有助于减少蛀牙

    经实验表明，安全且柔和

    经实验表明，安全且柔和

    以下情况可以放心使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑。

    熟悉的刷牙动作 - 就像手动牙刷

    熟悉的刷牙动作 - 就像手动牙刷

    如同手动牙刷般熟悉的刷牙动作和牙刷头形状，但清洁效能高达每分钟 15,000 次震动。

    飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

    飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

    这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      电池类型
      镍氢电池

    • 设计和外观

      颜色
      薄荷绿

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      把手
      • 设计纤巧，符合人体工学
      • 橡胶手柄，易于把握
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      电池寿命
      长达 2 周

    • 包含

      牙刷柄
      1 个 PowerUp
      刷头
      1 个 ProResults 标准牙刷头
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      更有效地清除牙菌斑
      健康益处
      帮助改善牙龈健康
      美白益处
      帮助洁白牙齿
      时间设定
      Smartimer 两分钟智能计时器
      速度
      牙刷震动达 15,000 次/分钟

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁

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