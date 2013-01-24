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Philips Sonicare Power Flosser 3000

冲牙器

HX3711/21
Sonicare
Sonicare
  • 效率比牙线高 2 倍* 效率比牙线高 2 倍* 效率比牙线高 2 倍*
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    Philips Sonicare Power Flosser 3000 冲牙器

    HX3711/21

    效率比牙线高 2 倍*

    享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势

    Philips Sonicare Power Flosser 3000 冲牙器

    效率比牙线高 2 倍*

    享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势

    效率比牙线高 2 倍*

    享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势

    Philips Sonicare Power Flosser 3000 冲牙器

    效率比牙线高 2 倍*

    享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势

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      毫不费力，深层清洁

      • Quad Stream 技术
      • 静音设计
      • 脉冲波引导您操作
      Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

      Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

      X 形水流可覆盖更多的表面积，相比手动使用牙线清洁的更快速，更深层，毫不费力。

      脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

      脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

      柔和的水流脉冲引导您逐一清洁各个牙齿，确保不会错过任何部位。

      静音，效果出众，免打扰他人

      静音，效果出众，免打扰他人

      专为贴心清洁而设计，免打扰他人，即可获得出色效果。

      2 种牙线清洁模式、10 种强度

      2 种牙线清洁模式、10 种强度

      尽享根据您需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流，实现日常出色清洁效果；深度清洁使用出众脉冲，旨在更彻底地清洁。在您需要时，可随时调整强度，达到您所需的舒适度。

      标准喷嘴，用于定期清洁

      标准喷嘴，用于定期清洁

      使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。

      Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围

      Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围

      为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

      注水方便的 550 毫升盛水箱

      注水方便的 550 毫升盛水箱

      550 毫升盛水箱的盛水量足以用于一次清洁。如需注水，只需将其拉出，注水，然后再扣回。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        深层清洁+
        实现舒爽的深层清洁
        强度
        10

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        • 效率比牙线高 2 倍*
        • 清除多达 99.9% 的牙菌斑**
        牙龈健康
        2 周内改善***

      • 包含

        Power Flosser
        1
        F1 标准喷嘴
        1
        F3 Quad Stream 喷嘴
        1

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        喷嘴附件
        轻松卡入和取下

      • 功率

        电压
        多电压充电器

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 性能

        清洁
        60-90 秒内清洁整个口腔

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          • 去除齿间和牙龈周围的牙菌斑。使用手动牙刷时将 Quad Stream 尖端置于档位 8。效果可能会因人而异。
          • *实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。
          • **使用手动牙刷时将 Quad Stream 尖端置于档位 8。效果可能会因人而异。