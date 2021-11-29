包装盒中的其他物品
- Sonicare 无绳 Power Flosser 3000
- 标准吸尘嘴
- Quadstream 喷嘴
- USB 磁吸式充电线
- 旅行盒
HX3806/31
采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁
轻松、彻底清洁牙齿之间，改善牙龈健康。独一无二的 Quad Stream 尖端可更加轻松地清洁更多区域，使得每次牙线清洁的效果更加高效，轻松实现完美的牙线清洁。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
独特的 X 形 Quad Stream 尖端将水流分为 4 股水柱，可以清洁到牙缝和牙龈线的更多部位。无需使用麻烦的牙线，即可实现更快速更深层的清洁。
水的轻柔脉冲让您可以连续清洁，在深层清洁模式下逐一清洁各个牙齿。
选择最适合您的洁牙模式。清洁模式可以连续冲洗，适于高效的日常清洁。深层清洁脉冲适于更彻底的清洁。强度等级可以调节，令您倍感舒适。
使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。从开始到结束只需 60 秒，即可完成 360° 彻底清洁。
使用 USB-C 线缆充电，接口与大多数手机或平板相同，非常方便。单次充电可供最多 14 天洁牙。
盛水箱容量为 250 毫升，容纳的水足够用于建议的 60 秒清洁。只需转动、取出机身或者通过侧面的注水口即可轻松注水。
只需对准、按下并清洁，即可高效洁牙。将洁牙头对准牙缝和牙龈线，让 Power Flosser 自动为您洁牙！
单股水流的标准头在需要时可以增加压力，便于局部清洁和清除食物残渣。
功率
设计和外观
服务
操作简易
性能
包含
模式
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