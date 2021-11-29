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  • 采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁 采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁 采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 冲牙器

    HX3806/31

    采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁

    轻松、彻底清洁牙齿之间，改善牙龈健康。独一无二的 Quad Stream 尖端可更加轻松地清洁更多区域，使得每次牙线清洁的效果更加高效，轻松实现完美的牙线清洁。

    查看所有优势

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 冲牙器

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    采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁

    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    • Quad Stream 技术
    • 脉冲波引导您操作
    Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

    Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

    独特的 X 形 Quad Stream 尖端将水流分为 4 股水柱，可以清洁到牙缝和牙龈线的更多部位。无需使用麻烦的牙线，即可实现更快速更深层的清洁。

    脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

    脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

    水的轻柔脉冲让您可以连续清洁，在深层清洁模式下逐一清洁各个牙齿。

    2 种洁牙模式、3 种强度

    2 种洁牙模式、3 种强度

    选择最适合您的洁牙模式。清洁模式可以连续冲洗，适于高效的日常清洁。深层清洁脉冲适于更彻底的清洁。强度等级可以调节，令您倍感舒适。

    完全清洁只需 60 秒

    完全清洁只需 60 秒

    使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。从开始到结束只需 60 秒，即可完成 360° 彻底清洁。

    使用通用 USB-C 线缆，充电快速

    使用通用 USB-C 线缆，充电快速

    使用 USB-C 线缆充电，接口与大多数手机或平板相同，非常方便。单次充电可供最多 14 天洁牙。

    注水方便的 250 毫升盛水箱

    注水方便的 250 毫升盛水箱

    盛水箱容量为 250 毫升，容纳的水足够用于建议的 60 秒清洁。只需转动、取出机身或者通过侧面的注水口即可轻松注水。

    轻松掌握

    轻松掌握

    只需对准、按下并清洁，即可高效洁牙。将洁牙头对准牙缝和牙龈线，让 Power Flosser 自动为您洁牙！

    用于局部清洁的标准头

    用于局部清洁的标准头

    单股水流的标准头在需要时可以增加压力，便于局部清洁和清除食物残渣。

    技术规格

    • 功率

      电压
      多电压充电器

    • 设计和外观

      颜色
      白色

    • 服务

      保修
      2 年有限保修

    • 操作简易

      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      喷嘴附件
      轻松卡入和取下

    • 性能

      清洁
      60-90 秒内清洁整个口腔

    • 包含

      无绳 Power Flosser
      1
      F1 标准喷嘴
      1
      F3 Quad Stream 喷嘴
      1
      旅行包
      1
      USB 充电线缆
      1
      USB 充电器（连接墙壁电源）
      1

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      深层清洁+
      实现舒爽的深层清洁
      强度
      3

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • Sonicare 无绳 Power Flosser 3000
    • 标准吸尘嘴
    • Quadstream 喷嘴
    • USB 磁吸式充电线
    • 旅行盒
    Badge-D2C

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