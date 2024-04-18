Sonicare Electric Toothbrush 5300 系列
清除多达 5 倍的牙菌斑
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Sonicare Electric Toothbrush 5300 系列
简易模式
专为新用户设计，可从手动牙刷顺利地过渡到电动牙刷。
清除多达 5 倍的牙菌斑
新型 Sonicare 声波震动电机可产生 31,000 次/分钟的强烈震动频率，提供强大的清洁能力，同时不会伤害牙齿。
Sonicare 牙刷头
优化牙菌斑防御牙刷头 (C2)。
巴氏手柄设计
通过全新的“巴氏”手柄设计，帮助形成科学的刷牙习惯。
技术规格
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功率
- 电压
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220-240 伏
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功率
- 电压
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220-240 伏
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设计和外观
- 颜色
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海军蓝
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服务
- 保修
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2 年有限保修
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操作简易
- 把手
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设计纤巧，符合人体工学
- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 牙刷柄兼容性
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 60 天
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包含
- 把手
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5300 系列
- 刷头
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2 支优化牙菌斑防御牙刷头 (C2)
- 出行收纳包
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不适用
- 充电器
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1
- 牙刷架
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不适用
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清洁效能
- 健康益处
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去除牙菌斑
- 速度
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牙刷每分钟震动达 31,000 次
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 敏感
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温和地清洁牙齿和牙龈
- 亮眸
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1 分钟模式适合快速清洁
- 深层清洁
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3 分钟深度清洁
- 操作方便
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初次使用时，请轻柔清洁
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