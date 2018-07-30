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    Philips Sonicare For Kids 迷你型声波震动牙刷头

    HX6032/63

    瞬间获得出众的清洁效能。

    Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥139.00

    Philips Sonicare For Kids 迷你型声波震动牙刷头

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    瞬间获得出众的清洁效能。

    清洁并保护 4 岁以上儿童成长中的牙齿

    • 2 盒装
    • 体积小巧
    • 卡入式
    • 儿童友好清洁
    3 岁以上

    3 岁以上

    飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，完美贴合三岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为七岁以上儿童提供更大的标准尺寸。

    充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

    充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

    使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

    提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

    提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

    乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会褪色成白色，帮助提醒您应该更换刷头了。为获得最佳效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

    经过精心设计，可大幅增加声波震动

    经过精心设计，可大幅增加声波震动

    飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们无与伦比的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得超凡但轻柔的清洁效果。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      Aqua
      刷毛硬度
      中等
      刷头材料
      不含双酚 A
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      设计精巧

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      儿童

    • 包含

      刷头
      2 支Sonicare for Kids 小型牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      有助于去除牙菌斑

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