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    Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头

    HX6042/35

    瞬间获得出众的清洁效能。

    Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥139.00

    Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头

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    瞬间获得出众的清洁效能。

    清洁并保护 7 岁以上儿童成长中的牙齿

    • 2 盒装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • 儿童友好清洁
    7 岁以上

    7 岁以上

    飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，完美贴合 7 岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为 4 岁以上儿童提供更小的体积小巧牙刷头。

    比手动牙刷的效率高出 75%

    比手动牙刷的效率高出 75%

    经临床证明，与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷头可提供非凡的牙菌斑去除效果。更有效地防止蛀牙，让拜访牙医的过程更轻松愉悦，让您的孩子茁壮成长。保证对牙齿更满意或无偿退款。

    充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

    充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

    使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      Aqua
      刷毛硬度
      中等
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      刷头材料
      不含双酚 A
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • HealthyWhite+
      • 儿童

    • 包含

      刷头
      2 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      可去除多达 75% 的牙菌斑*

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