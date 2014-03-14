Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头
瞬间获得出众的清洁效能。
Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥139.00
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Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头
瞬间获得出众的清洁效能。
清洁并保护 7 岁以上儿童成长中的牙齿
7 岁以上
飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，完美贴合 7 岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为 4 岁以上儿童提供更小的体积小巧牙刷头。
比手动牙刷的效率高出 75%
经临床证明，与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷头可提供非凡的牙菌斑去除效果。更有效地防止蛀牙，让拜访牙医的过程更轻松愉悦，让您的孩子茁壮成长。保证对牙齿更满意或无偿退款。
充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能
使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用
飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。
是养成健康口腔护理习惯的一部分
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
技术规格
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设计和外观
- 颜色
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Aqua
- 刷毛硬度
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中等
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 刷头材料
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不含双酚 A
- 规格
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标准
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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包含
- 刷头
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2 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
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健康益处
- 去除牙菌斑
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可去除多达 75% 的牙菌斑*
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