瞬间获得出众的清洁效能。
Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势
飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，贴合 7 岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为 4 岁以上儿童提供更小的体积小巧牙刷头。
经临床证明，与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷头可提供非凡的牙菌斑去除效果。有效地防止蛀牙，让拜访牙医的过程轻松愉悦，让您的孩子茁壮成长。
使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。
飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得超凡但轻柔的清洁效果。
飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
包含
兼容性
设计和外观
健康益处
质量和性能