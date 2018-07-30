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  • 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    Philips Sonicare S Sensitive 标准型声波震动牙刷头

    HX6053/63

    柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    飞利浦 Sonicare S 敏感型牙刷头特别适合那些希望减缓敏感牙齿和牙龈疼痛的人士。您可以高效、轻松地清洁牙龈。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥209.00

    Philips Sonicare S Sensitive 标准型声波震动牙刷头

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    柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    为敏感牙齿和牙龈带来非凡的清洁效果

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • 适合敏感牙齿和牙龈
    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    经临床证明，排列密集的高质量刷毛可比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑

    采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑

    这款飞利浦 Sonicare 敏感刷头采用柔软刷毛，具有轻柔高效的清洁效果。弧形刷毛自然贴合牙齿形状，非常适合超敏感牙齿。并提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，敏感刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

    每天都获得有效的去除牙菌斑效果

    每天都获得有效的去除牙菌斑效果

    刷头在使用 3 个月后效果会变差，而我们可以就此进行提示。只需监测蓝色更换提示刷毛，当其变为白色时，便需要更换刷头了。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    技术规格

    • 设计和外观

      刷毛硬度
      柔软
      颜色
      白色
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • EasyClean
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+

    • 包含

      刷头
      3 支 S 标准敏感型牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      有助于去除牙菌斑

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