Philips Sonicare S Sensitive 标准型声波震动牙刷头
柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。
飞利浦 Sonicare S 敏感型牙刷头特别适合那些希望减缓敏感牙齿和牙龈疼痛的人士。您可以高效、轻松地清洁牙龈。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥209.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare S Sensitive 标准型声波震动牙刷头
柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。
为敏感牙齿和牙龈带来非凡的清洁效果
比手动牙刷更有效地清除牙菌斑
经临床证明，排列密集的高质量刷毛可比手动牙刷更有效地清除牙菌斑
采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑
这款飞利浦 Sonicare 敏感刷头采用柔软刷毛，具有轻柔高效的清洁效果。弧形刷毛自然贴合牙齿形状，非常适合超敏感牙齿。并提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。
卡入式设计，轻松安装刷头
除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，敏感刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
每天都获得有效的去除牙菌斑效果
刷头在使用 3 个月后效果会变差，而我们可以就此进行提示。只需监测蓝色更换提示刷毛，当其变为白色时，便需要更换刷头了。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
技术规格
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设计和外观
- 刷毛硬度
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柔软
- 颜色
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白色
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
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标准
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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2 系列牙菌斑防御型
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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EasyClean
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FlexCare
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致臻护齿型
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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HealthyWhite+
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包含
- 刷头
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3 支 S 标准敏感型牙刷头
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
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健康益处
- 去除牙菌斑
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有助于去除牙菌斑
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