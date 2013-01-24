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Philips Sonicare W2 Optimal White

标准型声波震动牙刷头

HX6063/96
Sonicare
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  • 出色清洁体验*，令牙齿更洁白 出色清洁体验*，令牙齿更洁白 出色清洁体验*，令牙齿更洁白
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    Philips Sonicare W2 Optimal White 标准型声波震动牙刷头

    HX6063/96

    出色清洁体验*，令牙齿更洁白

    与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare 钻石亮白型牙刷头（W2）在一周之内去除多达 100% 的牙渍。临床证明，使用四周后能去除多达 7 倍的牙菌斑（与手动牙刷相比）。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥209.00

    Philips Sonicare W2 Optimal White 标准型声波震动牙刷头

    出色清洁体验*，令牙齿更洁白

    与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare 钻石亮白型牙刷头（W2）在一周之内去除多达 100% 的牙渍。临床证明，使用四周后能去除多达 7 倍的牙菌斑（与手动牙刷相比）。 查看所有优势

    出色清洁体验*，令牙齿更洁白

    与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare 钻石亮白型牙刷头（W2）在一周之内去除多达 100% 的牙渍。临床证明，使用四周后能去除多达 7 倍的牙菌斑（与手动牙刷相比）。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥209.00

    Philips Sonicare W2 Optimal White 标准型声波震动牙刷头

    出色清洁体验*，令牙齿更洁白

    与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare 钻石亮白型牙刷头（W2）在一周之内去除多达 100% 的牙渍。临床证明，使用四周后能去除多达 7 倍的牙菌斑（与手动牙刷相比）。 查看所有优势

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      出色清洁体验*，令牙齿更洁白

      先进的清洁功能，去除牙渍，令牙齿更洁白

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • BrushSync 模式配对
      清除多达 7 倍的牙菌斑*

      清除多达 7 倍的牙菌斑*

      密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑，而特殊的弯曲电动头更易于刷到难以触及的区域。

      确保高效呵护牙龈，去除牙菌斑且美白

      确保高效呵护牙龈，去除牙菌斑且美白

      使用三个月后，牙刷头会出现变形，且效果会变差。BrushSync™ 可在牙刷效率下降之前提醒用户。每个智能飞利浦 Sonicare 电动牙刷可跟踪用户的刷牙频率和刷牙力度，然后在需要更换牙刷头时发出提醒。对于不使用智能牙刷的用户，蓝色提示型刷毛褪色成白色时表示应该更换牙刷头了。

      经过严格测试，可满足消费者的口腔健康需要

      经过严格测试，可满足消费者的口腔健康需要

      所有正品飞利浦 Sonicare 刷头经证明，对牙齿和牙龈都十分安全柔和。我们的产品经过严格测试，让消费者在每次刷牙时，都获得出色效果并且更加耐用。

      提示牙刷手柄以选择优化模式*

      提示牙刷手柄以选择优化模式*

      通过 BrushSync™ 模式配对功能，可为患者提供出色的清洁效果。钻石亮白型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步。*自动选择优化模式和强度级别，以实现出色的亮白效果。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      钻石亮白型刷头只需卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，即可牢牢固定，并易于维护和清洁。钻石亮白型刷头适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery 和 Essence 除外。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 个钻石亮白型标准牙刷头（W）

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        BrushSync 模式配对
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        黑色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 健康益处

        牙龈健康
        帮助改善牙龈健康
        去除牙菌斑
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        美白
        只需一周时间，牙齿更加亮白

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          • 较手动牙刷相比
          • *BrushSync™ 模式仅与支持飞利浦 Sonicare BrushSync™ 的牙刷柄兼容