Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷
清除多达 7 倍的牙菌斑*
只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果 查看所有优势
官方建议零售价: ￥399.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷
弯曲式刷头颈，更有效地清洁后牙
这款牙菌斑牙刷具有一个细长的弯曲式刷头颈，可以更有效地清洁后牙和难以触及的区域。
Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙
更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 2 周
- 电池类型
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镍氢电池
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设计和外观
- 颜色
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蓝色
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 把手
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设计纤巧，符合人体工学
- 刷牙时间
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长达 2 周
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包含
- 把手
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1 个 DailyClean 3100
- 刷头
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1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头
- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 健康益处
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有助于减少蛀牙
- 时间设定
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 速度
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高达 31000 次电刷运动/分钟
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
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