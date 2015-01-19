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  • 清除多达 7 倍的牙菌斑* 清除多达 7 倍的牙菌斑* 清除多达 7 倍的牙菌斑*

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

    HX6231/01

    清除多达 7 倍的牙菌斑*

    只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

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    清除多达 7 倍的牙菌斑*

    *与手动牙刷相比

    • 1 种模式
    • 1 个牙刷头
    弯曲式刷头颈，更有效地清洁后牙

    弯曲式刷头颈，更有效地清洁后牙

    这款牙菌斑牙刷具有一个细长的弯曲式刷头颈，可以更有效地清洁后牙和难以触及的区域。

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

    更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙

    更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙

    更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

    全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      长达 2 周
      电池类型
      镍氢电池

    • 设计和外观

      颜色
      蓝色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      刷牙时间
      长达 2 周

    • 包含

      把手
      1 个 DailyClean 3100
      刷头
      1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 7 倍的牙菌斑*
      健康益处
      有助于减少蛀牙
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      速度
      高达 31000 次电刷运动/分钟

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁

    Badge-D2C

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